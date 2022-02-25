"Персимфанс" двинулся на Восток

Музыкант “Персимфанса” – универсал. Ася Соршнева (на фото) виртуозно владеет не только скрипкой, но и банджо. Фото: Павел Ворожцов

На сцене Свердловской филармонии состоялся концерт столичного коллектива под названием «Персимфанс». Это уникальный симфонический оркестр, играющий без дирижёра, был создан ровно 100 лет назад. Выступлением в нашем регионе музыканты начали путешествие на Восток: впервые в своей истории «Персимфанс» выступает в восточной части России – Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Новосибирск, Красноярск. Нам удалось побывать на репетиции необычного оркестра и даже почувствовать себя на месте музыкантов, каждый выход которых – ещё и перфоманс.

Оркестр «Персимфанс» появился в начале ХХ века в результате творческого эксперимента московского скрипача Льва Цейтлина. В духе большевистских идей коллективного труда в 1922 году был создан ансамбль, в котором отсутствует единовластное управление дирижёра, а ответственность за результат выступления в равной степени несут все музыканты. В разное время солистами «Персимфанса» были Сергей Прокофьев, Артур Рубинштейн, Владимир Горовиц и многие другие. На волне популярности у коллектива появились подражатели по всему миру – от Петрограда и Киева до Варшавы и даже Нью-Йорка. Но в 1932 году в связи с изменением политической обстановки оркестр был расформирован.

В 2008 году пианистом Петром Айду концепция «Персимфанса» была возрождена. Интересно, что Пётр – внук скрипача Михаила Курдюмова, который, в свою очередь, был учеником Льва Цейтлина – создателя оригинального оркестра.

– Как ни странно, я узнал о «Персимфансе» не так давно, – рассказывает «ОГ» Пётр Айду. – Но это произвело на меня такое сильное впечатление, что я понял – оркестр должен существовать. Это показывает, что история музыки, которой нас учат в школах, – не совсем объективна и в ней ещё очень много незаполненных и неосвещённых мест.

Фото: Павел Ворожцов

В Большом зале Свердловской филармонии на сцене по кругу разместились музыканты оркестра, готовясь к репетиции. Кто-то проверял инструмент, кто-то листал партитуру. Вот прозвучал короткий фрагмент композиции, и Пётр Айду поднялся из-за рояля, чтобы дать совет духовой группе. Атмосфера на сцене непринуждённая – скрипачи улыбаясь переглядываются, отбивают ногами ритм. Но на самом деле это только видимость, потому что во время «настоящего» исполнения оркестр будет максимально сосредоточен, ведь рассчитывать нужно только на себя.

– Не тяжело играть без дирижёра? – спрашиваем у контрабасиста коллектива Григория Кротенко.

– А кто сказал, что мы играем без дирижёра, – разводит руками Григорий. – У нас в ансамбле очень много дирижёров. Я бы сказал, что у нас, наоборот, оркестр дирижёров, режиссёров, и между всеми ними равномерно распределяется и ответственность и награда за результат.

Тем временем со сцены стали «утекать» духовики, а освободившееся место в центре круга начали занимать представители прессы. Как заверил нас Григорий Кротенко, отсюда ещё никто (кроме музыкантов и московских коллег-журналистов) сочинение Кшиштофа Пендерецкого «Плач по жертвам Хиросимы» не слышал.

Сотрясающая какофония скрипок и контрабасов заполнила весь зал. Изначально произведение называлось «8'37», но позже обрело нынешнее название. В «Плаче» нет ни мелодии, ни гармонии, ни полифонии в привычном смысле. Композитор применил авангардные техники записи мелодии – в партитуре нет тактовой черты, деления на разделы, а длительность конкретного отрезка обозначается в секундах. Вдобавок Пендерецким использовались инновационные приёмы – музыканты играют за подставкой, стучат по корпусу инструментов древком смычка, извлекают ноты у самого бриджа. Вот тут-то и начался перфоманс.

Фото: Павел Ворожцов

При этом музыканты сидят спиной к залу. Спрашиваем, насколько это для них комфортно.

– Мы же не телевизор пришли смотреть, верно? – отвечает Пётр Айду. – Поэтому о комфорте говорить не приходится. Играть музыку – всегда труд. И потом, принципиальная рассадка «Персимфанса» была придумана его основателем в 1922 году и является фирменным стилем.

– Такая рассадка не только выглядит необычно, но и отражается на звуке, – поясняет Григорий Кротенко. – В этом разница звучания нашего ансамбля и обычного симфонического оркестра. На мой вкус, она заключается в том, что звук, перед тем как вылететь в зал, собирается над нашим ансамблем. Вот эта проекция звука внутрь и вверх для нас очень важна.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Для юбилейной программы исполнители выбрали произведения тех стран, где по образу «Персимфанса» в своё время были созданы аналогичные коллективы. Кроме того, программа любопытна тем, что позволяет показать сразу пять оркестровых составов разных эпох.

К примеру, в Бранденбургском концерте Баха можно услышать барочную инструментальную капеллу. Для создания этого концерта композитор много времени уделил музыке Антонио Вивальди. В результате вышло произведение в духе concerto grosso: жизнерадостные мотивы в начале и в финале, а посередине – лирическая тема.

Для второго отделения «Персимфанс», в том числе, подготовил музыку Юлия Мейтуса – она сплошь состоит из звукоподражания, отсылающего к советской эпохе индустриализации. Стремясь воспроизвести атмосферу «большой стройки», в состав оркестра вводятся необычные инструменты: жестяные банки с горохом, при встряхивании звучащие как паровая машина, стальной рельс, трещотки и железные прутья.

А затем музыканты вновь «перестраиваются» – на этот раз в джазовый биг-бенд. Коллектив исполняет «Рапсодию в стиле блюз» Джорджа Гершвина.

Любопытно, что возрождённый «Персимфанс» – тоже явление временное. По словам Григория Кротенко, рано или поздно оркестр должен прекратить своё существование.

– У нас есть теория, что «Персимфанс» имеет разные агрегатные состояния, – делится Григорий. – Поэтому нельзя сказать, что оригинальный оркестр завершил свою деятельность – он просто перешёл в другое состояние. В состояние идеи. Так же и мы, его идейные наследники, не считаем, что должны существовать в «твёрдом виде» и планируем через некоторое время перейти в состояние идеи.