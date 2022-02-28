Темы дня

Культура / Музыка
28 февраля 2022, 15:39

1 марта в Екатеринбурге стартует Bach-fest﻿

Bach-fest﻿

В день закрытия будет звучать только Бах. Фото: афиша мероприятия

В первый весенний день в столице Урала стартует XI Международный музыкальный фестиваль Bach-fest. Он продлится до 31 марта включительно.

Темой этого года станет — "Бах и французская музыка". На фестивале прозвучат не только сочинения Баха, но и работы его французских современников и авторов XIX-XX веков, высоко ценивших его достижения.

На церемонии открытия, которая пройдёт завтра вечером в Свердловской государственной академической филармонии (ул. Карла Либкнехта, 38а), прозвучат в том числе сочинения Франсиса Пуленка и Камиля Сен-Санса. Их представит Уральский молодёжный симфонический оркестр (УМСО) с известным немецким дирижёром Каем Йоханнсеном.

В день закрытия в исполнении УМСО и Алексея Доркина будет звучать только Бах. Впервые в Екатеринбурге за один вечер будут исполнены все шесть Бранденбургских концертов. С полной программой можно ознакомиться на сайте мероприятия.

В 9 фестивальных концертах (1, 5, 9, 11, 16, 20, 25, 30 и 31 марта) примут участие три оркестра и 60-голосный симфонический хор. Накануне празднования 337-го дня рождения Иоганна Себастьяна Баха состоится музыкальная дуэль французских органистов.

Bach-fest — крупнейший в России ежегодный фестиваль музыки прославленного композитора, который проводится в Екатеринбурге с 2011 года.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.03.2022, 17:15 / Общество
В направлении Верхней Пышмы образовалась десятикилометровая пробка из-за ДТП
01.03.2022, 16:57 / Общество
Врачам Красноуфимска вручили ключи от новых квартир
01.03.2022, 16:56 / Общество
Росавиация продлила до 8 марта приостановку работы некоторых аэропортов
01.03.2022, 16:21 / Экономика
В России создали оперштаб по развитию экономики в условиях санкций
01.03.2022, 16:17 / Общество
В Свердловскую область приехали первые беженцы из Донбасса