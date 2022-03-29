Алексей Богданов: «У нас как у «Ласкового мая» – было три бригады»

Премию губернатора Свердловской области Алексей Богданов получил “За вклад в развитие любительского художественного творчества”. Фото: Павел Ворожцов

В конце прошлой недели в Екатеринбурге состоялось вручение премии губернатора в культурно-досуговой, библиотечной и музейной сферах. Одним из лауреатов стал Алексей БОГДАНОВ – руководитель цыганского ансамбля «Нэвэ Рома» и заведующий отделом национальных культур в Свердловском областном Дворце народного творчества. Корреспондент «ОГ» Иннокентий ЛАВРЁНОВ пообщался с Алексеем Богдановым о его творчестве, цыганском характере и о том, что такое загадочное «романипэ».

«У нас нет конкуренции, но и заменимых тоже»

– Алексей, вы, получается, сам цыган?

– Наполовину. Принадлежу к общности руска рома – это цыгане, которые пришли на Русь в конце XVII века, кажется. И уже ассимилировались, обрусели. Рома – самоназвание цыган, в единственном числе будет ром.

– Когда вы начали заниматься творчеством?

– В пять лет меня отдали в вокальный кружок. Первая моя песня – «Пропала собака» (улыбается). Однажды руководительница спросила: «А свои-то цыганские песни ты умеешь петь?» И я запел. Позже на всех протокольных мероприятиях исполнял советские песни, а если мы ехали в совхозы, то там – обязательно цыганские.

После учёбы вернулся к творчеству уже в 1999 году, побеждал в вокальных конкурсах. Один добрый человек опять мне сказал: «У тебя цыганские корни, пой цыганские песни». Так родилась идея продвигать цыганскую культуру.

В 2000 году я создал свой коллектив «Нэвэ Рома», при этом больше ориентировался на московских артистов. Затем ансамбль так разросся, что в 2010 году, как и у «Ласкового мая», было три бригады, около 15 артистов. Сейчас основной костяк – пять человек. Кстати, в «Нэвэ Рома» работают и две мои дочери – старшая и средняя.

– Как коллективу удалось просуществовать 22 года, не распасться?

– Если бы в нашем ансамбле были денежные отношения, то наверняка коллектив бы уже распался, потому что всегда можно найти другую работу – поинтереснее или полегче. Нужно настолько любить свою профессию, чтобы, работая на сцене, ею заряжаться. Наверное, это происходит и с нами. Я до сих пор не могу найти ответа на вопрос, почему у нас нет случайных людей в ансамбле. В коллективе нет конкуренции и, вместе с тем, нет человека, которого можно заменить. В ансамбле мужской и женский вокал, скрипка, гитара, две танцовщицы. У каждого свой функционал, и им нечего делить на сцене. Поэтому ссор не бывает.

Коллектив "Нэвэ Рома". Фото: из личного архива Алексея Богданова

Досье "ОГ": Народный коллектив Студия цыганского искусства «Нэвэ Рома» из Первоуральска, следующий традициям этнического фольклора. Основан в 2000 году. Артисты исполняют народные песни в цыганской обработке – романсы, таборные песни, популярные песни недавнего времени. Визитная карточка – «Величальная песня» в цыганском стиле. Ансамбль гастролирует по Свердловской области и регулярно выступает на конкурсах и фестивалях российского и международного уровня.

«Сегодня цыгане боятся потерять романипэ»

– Для вас «Нэвэ Рома» – это уже образ жизни?

– Конечно. Вот, например, цирк. Там же ненормальные люди работают, в хорошем смысле. Это не заработок денег, это тип жизни, потому что люди этим живут. Так и мы – нам постоянно хочется создавать новое. Летом были на фестивале и услышали, как казаки поют. В песне прозвучали цыганские нотки. Наш гитарист сразу же подхватил эту мелодию, и пока ехали домой, сочинили текст. Потом, конечно, несколько раз её переделывали, но в итоге родилась совершенно новая цыганская песня. В которой пять-шесть ноток – казачьи.

– Симбиоз культур, насколько понимаем, вообще очень характерен для вашего творчества?

– Конечно. У нас в репертуаре есть песни и молдавских цыган, и румынских, русские народные, украинские. На данный момент мы записали примерно 150 композиций. Когда приезжаем на площадку, смотрим на гостей, определяем средний возраст, статус. Если я вижу, что сидят взрослые люди – от 60 и старше, – я, естественно не буду им ставить «Видели ночь» Виктора Цоя в цыганской обработке. Таким людям нужен «Мохнатый шмель», «Очи чёрные», чтобы они могли подпевать. Главное – поднять людей, чтобы люди вместе с нами пели, танцевали, водили хоровод.

– Как к вашему коллективу относятся другие цыгане? Приглашают на свои свадьбы, может быть?

– Как сказать. Они любят слушать наши песни, однако дальше не заходят. Сейчас стало модным приглашать на цыганские свадьбы цыганские коллективы. Но надо понимать, что тот репертуар, который поём мы, перемешан с русскоязычными песнями. Цыгане их обычно не слушают, они любят что-то вроде шансона, что-то такое жизненное. Конкретный фольклор, а не эстраду. И если советскому человеку любовь к шлягерам прививалась через популярные фильмы, то у цыган такого нет. К примеру, песню из фильма «Табор уходит в небо» дома слушать они не будут.

Но есть и другая причина, почему не работаем на цыганских свадьбах, – это идёт из Индии. Когда цыган работает на другого цыгана, он понижает себя в касте, поэтому от этой идеи отказались. Вдобавок мы не чувствовали себя артистами. На цыганской свадьбе мы больше кавер-группа. К нам подходят и заказывают песни. Раза три-четыре мы попробовали – деньги хорошие, но отказались. Эмоционально тяжело. На таких свадьбах собирается очень много людей разных поколений. И один подходит и просит спеть песню из 30-х, другой – из 80-х, третий – из 2000-х.

– Когда я готовился к нашему разговору, наткнулся на понятие «романипэ». В чём его суть?

– Это основная причина, по которой я создал свой коллектив. Понятие сродни «русской душе». Романипэ – тот уклад, который цыгане принесли из Индии, на чём держится само общество. Цыгане не имели письменности, только язык и одежду. Но сохранили внутренние законы: например, правила поведения за столом, правила поведения мужчины и женщины в семейных отношениях, в обществе. Если грубо переводить, то романипэ – это «цыганистость». Цыганское дело, цыганская душа. Иногда, когда мы видим цыгана, то говорим: в нём вообще нет романипэ. Сейчас обсуждаем принятие внутриобщинного документа, где будет прописана необходимость романипэ. Конечно, никакой юридической силы документ не несёт, но мы его создали, чтобы передавать следующим поколениям, чтобы если человек не будет соответствовать идеалам романипэ, то его можно было выгнать из общины.

– Некий инструмент сохранения идентичности, получается?

– Прежде всего. Потому что современный мир расхолаживает, грани того, что можно, а чего нельзя, стираются. Именно этого боятся цыгане. Потому и держатся закрытым обществом – боятся потерять своё романипэ.

Блиц – Самый главный неверный стереотип о цыганах? – Что все цыгане – воры. – Что бы вы выбрали: коня или сто тысяч рублей? – Конечно, коня. Конь гораздо дороже ста тысяч. – Правда ли, что веселье и творчество у цыган в крови? – В складе характера – правда. Но не все творческие люди могут петь и танцевать. Но многие поют, – может, процентов 80. – Главная цыганская черта характера? – Если дружат, то преданно. Если у вас в друзьях будет цыган, то вы всегда сможете на него положиться. Но дружбу с цыганом нужно заслужить. – Цыган – нация или образ жизни? – Наверное, образ жизни. Образ жизни был всегда, а графа «национальность» появилась относительно недавно.