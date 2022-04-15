Высшая лига

Фото: Татьяна Андреева

«Всероссийские филармонические сезоны» (проект Министерства культуры России) дал уральцам шанс увидеть и услышать легендарный коллектив – Государственный академический симфонический оркестр имени Светланова. В минувшую среду на сцене Свердловской филармонии оркестр исполнил Вторую симфонию Рахманинова и Скрипичный концерт Бетховена. В уникальном бетховенском творении (это единственный Скрипичный концерт композитора) солировала ещё одна легенда – скрипка Страдивари.

Сначала – даже не об оркестре, а о человеке, чьё имя он носит. За 85-летнюю историю ГАСО, в которой сменилось восемь дирижеров, Евгений Светланов – явление выдающееся. Могут не знать дирижеров Александра Гаука, Натана Рахлина, Константина Иванова, но Светланова знают – не скажу: все, но очень-очень многие. Имя на слуху. Еще студентом четвертого курса Московской консерватории он начал творческую жизнь… в Большом театре. К счастью или к сожалению (для себя – к счастью, для театрального искусства России – не знаю), он быстро понял: театральное дирижирование – не его призвание. В 1965-м Светланов становится дирижером и художественным руководителем Государственного симфонического оркестра СССР, в котором и проработал большую часть жизни. Практически создал оркестр заново: тщательно подбирая музыкантов, убежденный, что работать с полной творческой отдачей можно только с единомышленниками; организуя постоянные выступления оркестра на родине и за ее пределами. Светланов впервые ввел в практику оркестра так называемые исторические концерты для юношества – исполнялись редкие и незаслуженно забытые произведения. Много и успешно сотрудничал с фирмой «Мелодия»: за три десятилетия художественного руководства ГАСО дирижер Евгений Светланов осуществил практически полное собрание записей русской симфонической музыки – а это 110 дисков.

Запись уникальной антологии шла параллельно с другим циклом — «Избранные шедевры западноевропейской музыки». Светланов собрал лучшие произведения всех эпох и стилей — Баха и Генделя, Вагнера и Берлиоза, Сен-Санса и Россини, Штрауса и Брукнера, Малера и Хиндемита, Дебюсси и Равеля. Для каждого сочинения находил свое решение. В основе было – проникновение в стиль эпохи и одновременно видение старинной музыки глазами человека XX века.

К себе был безжалостен. «Заболеть и отменить концерт может любой музыкант. Дирижер может только умереть». 3 мая 2002 года в Лондоне он не вышел на сцену. Роковой болезни и смерти предшествовала борьба с «эффективными менеджерами», которые, по сути, сделали его изгнанником в родном оркестре. Наверное, им бы хотелось стереть-вычеркнуть навсегда само имя «непослушного» дирижера.

Но имя живет. «Под управлением Светланова» – незабываемый для меломанов слоган. А ГАСО им. Е.Ф. Светланова, главный оркестр России, – вот уже почти 20 лет один из основных участников «Всероссийских филармонических сезонов». Задача этого проекта – возрождение концертной деятельности на всей территории России, обеспечение равного для всех россиян доступа к культурным ценностям.

Под сводами Свердловской филармонии на этот раз прозвучали Вторая симфония Рахманинова – произведение-бренд оркестра и единственный завершенный Скрипичный концерт Бетховена, который в репертуаре солиста Московской филармонии Павла Милюкова появился года три назад. «Это не просто мой самый любимый Концерт, но и самый глубокий, – признается Павел Милюков. – Если хотите, это самая важная книга, которую я прочитал в жизни. Для меня Бетховен – больше, чем великий». Бетховен прозвучал на скрипке Страдивари «Йоахим» 1715 года. И это было еще одно мощное ожидание уральской публики. И потрясение.

Звук скрипок Страдивари сравнивают с нежным и звонким женским голосом. Вокруг них – море легенд и мифов. Кто-то всерьез утверждает, что дерево, из которого сделаны инструменты, – обломки Ноева ковчега. Секреты уникального звучания ищут в конфигурации скрипок, способе обработке древесины, даже… в лаке, в который мастер якобы добавлял «крылышки насекомых и пыль с пола собственной мастерской». В любом случае скрипки Страдивари – акустические опыты, которые живут уже три столетия. А описать словами их голос не взялся перед концертом даже Павел Милюков: «Звучание? Скрипка сама расскажет вам».

По признанию маэстро Михаила Татарникова и лауреата мировых скрипичных конкурсов Павла Милюкова, они давно не играли вместе. В нынешних «всероссийских сезонах» волею судеб впервые пересеклись в Екатеринбурге и «открыли друг в друге новых дирижера и скрипача». Представляете открытия публики?! Не стану нагнетать пафоса. Любые эпитеты бледны и недостаточны. Зато вот говорящий факт: даже музыканты Свердловской филармонии, знаменитого Уральского филармонического оркестра покупали билеты в родной Большой концертный зал, чтобы увидеть и услышать этот концерт-событие.

И – редкий случай на такого статуса концертах: ГАСО имени Евгения Светланова бисировал по просьбе слушателей. Оркестр повторил третью часть рахманиновской симфонии с ее феноменальным затухающим финалом. В феноменальном исполнении.

Михаил ТАТАРНИКОВ, один из ведущих российских дирижеров, обладатель премии «Золотой софит», а также диплома «Чайковский» за вклад в развитие музыкальной культуры России: Фото: Татьяна Андреева – В основе метода Светланова было – проникновение в стиль эпохи и одновременно видение старинной музыки глазами человека XX века. Насколько продолжаете исповедовать это? – Вторая симфония Рахманинова – легендарное произведение именно для этого оркестра: под управлением Евгения Светланова симфония гремела по всему миру. Сложились потрясающие традиции ее исполнения. Но и сегодня есть вдохновляющие взаимные посылы дирижера и оркестра во время исполнения. Музыкант не может жить в отрыве от сегодняшнего дня. Великое произведение в любой сложный отрезок времени начинает звучать по-новому, получает особый отклик у публики. Слушатель находит в нем и утешение, и поддержку. Симфония № 2 ми минор Рахманинова написана в Дрездене, наполнена тоской по родине, но она очень актуальна и в наше время. На звучание ведь может повлиять даже новость, которую ты сегодня узнал. – Не зрителям – самим музыкантам что дают Всероссийские филармонические сезоны? – Классическая музыка – одна из тех скреп, что объединяют людей. Такие туры – встречи с вами, новыми залами, а новая акустика, работа с ней – технически важная часть существования музыки. Да, тяжело – каждый день перелет, но это компенсируется эмоциями. Павел МИЛЮКОВ, солист Московской филармонии, лауреат международных конкурсов в Клостер-Шёнтале (Германия), «Ersi Sarazzi» (Греция), имени Канетти (Венгрия), Хачатуряна (Ереван), Паганини (Москва): Фото: Татьяна Андреева – Признаюсь, о скрипке Страдивари можно многое прочесть, но так ничего и не понять. Хотя бы пару слов о ее феномене от человека, который играет на ней? – Уже почти десять лет, как я прикоснулся к скрипке Страдивари «Йоахим» 1715 года. Великий инструмент. Рад, что удается поиграть на ней в таких залах – с шикарной акустикой. Только здесь раскрывается весь потенциал, заложенный в инструменте. А Скрипичный концерт Бетховена – первый в списке любого скрипача мира. Со всей его глубиной. С его серебряной мелодией. Поэтому здесь, в Свердловской филармонии, я вдвойне рад представить и концерт Бетховена, и «звук Страдивари». Скрипка принадлежит не мне – фонду. Перед вами ваш коллега спросил о стоимости инструмента – я даже рад, что не знаю ее. Не отвлекает). Главное – чувство, которое ты испытываешь перед произведением. Красота не может висеть не стене. Она в восприятии – слушателя, зрителя. За последнее время в моих руках побывало немало великих скрипок. Именных, которые существуют и хранятся под именами великих скрипачей. Всегда большое волнение – прикасаться к инструментам, на которых работали и вкладывали в них ежеминутно, на протяжении лет трехсот, свои силы, кровь и пот большие мастера. Но волнение уж точно – не от цены. – Вы выступаете с разными оркестрами. В несколько слов «изнутри» – портрет оркестра имени Светланова? – Оркестр с большой историей. Записи коллектива облетели весь мир. На них учатся дирижеры во многих странах. И не только дирижеры. В исполнении оркестра и сегодня любое известное произведение каждый день звучит по-новому. Екатеринбург в нашем туре – уже четвертый город. Уверен: ни одна нота не повторилась. Это будоражит и раскрывает самые потаенные эмоции. Во всяком случае со мной – так.