Баста представит большой сольный концерт в «МТС Live Холл» в Екатеринбурге

Фото предоставлено организаторами

МТС объявляет о большом сольном концерте Басты, одного из самых популярных артистов в русскоязычной музыке. Концерт пройдет 2 июня 2022 на площадке «МТС Live Холл» в Екатеринбурге.

2 июня 2022 года на «МТС Live Холл» в Екатеринбурге состоится большой сольный концерт Василия Вакуленко, известного как Баста. Выступление пройдет в рамках ежегодного тура артиста по крупнейшим городам России и странам СНГ. На протяжении двухчасового концерта, поклонники артиста смогут услышать любимые песни, включая хиты с альбома «Баста 1» и другие популярные композиции - Моя игра, Урбан, Чистый кайф, Сансара, Я поднимаюсь над землей и другие.

Билеты на лучшие места доступны только на сайте и в мобильном приложении МТС Live: https://live.mts.ru/ekaterinburg/concerts/basta

Также зрители и гости «МТС Live Холл» могут покупать билеты без сервисных сборов и пользоваться специальными предложениями и привилегиями экосистемы МТС, в частности, программ лояльности МТС Premium и МТС Cashback, а также получать дополнительные скидки и бонусы при посещении мероприятий.

«Партнерство с одной из самых современных концертных площадок России стало важнейшим шагом в развитии энтертеймент бизнеса МТС и в полной мере раскрывает потенциал взаимодействия наших проектов в сфере развлечений – от управления билетными сервисами и работы с артистами до организации собственных мероприятий. В результате наши клиенты в Екатеринбурге и Свердловской области смогут посещать лучшие события, пользоваться программами привилегий и кешбэка, получать эксклюзивные предложения и скидки», — рассказывает директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров

Баста — один из главных музыкальных исполнителей современной российской сцены. Начиная свой творческий путь с хип-хопа, сейчас деятельность артиста выходит за рамки определенного жанра и музыкальной сферы в целом. На сегодняшний день, Баста также широко известен в качестве телеведущего, актера, сценариста, режиссера и продюсера.

«МТС Live Холл» - это многофункциональный концертный зал вместимостью до 5000 зрителей. Здание было построено в 2019 году и является одним из самых современных в России. Новейшее акустическое, световое и техническое оборудование площадки позволяет принимать звезд мировой величины, проводить деловые и развлекательные мероприятия любого формата. В 2021 году площадка получила название «МТС Live Холл», в рамках соглашения о партнерстве, заключенного между ПАО «МТС» (АФК «Система) и АО «Уральский выставочный центр» (главный акционер - Правительство Свердловской области).