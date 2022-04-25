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25 апреля 2022, 12:35

В День Победы в Екатеринбурге выступят Полина Гагарина и группа "Любэ"

концерт на 9 Мая

Программа мероприятий Дня Победы размещена на сайте победа.екатеринбург.рф. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге хедлайнерами гала-концерта в честь Дня Победы станут группа "Любэ" и Полина Гагарина. Выступление пройдёт в 19:00 в Историческом сквере.

Вести праздничный гала-концерт "Дорогами памяти" будет заслуженный артист России Андрей Мерзликин. По данным пресс-службы горадминистрации, помимо песен гости мероприятия услышат стихи известных поэтов и выступление Уральского государственного академического русского народного хора.

Фото: организатор мероприятия — Фонд святой Екатерины

Подробная программа мероприятий Дня Победы традиционно будет размещена на сайте победа.екатеринбург.рф.

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Областная газета Свердловской области

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