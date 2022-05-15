Украинская группа стала победителем "Евровидения"

Второе место получила Великобритания. Фото: официальный сайт "Евровидения"

Украинская музыкальная группа Kalush Orchestra с песней "Стефания" одержала победу на 66-м международном песенном конкурсе "Евровидение", прошедшем в Турине.

Трансляция мероприятия шла ночью. Согласно результатам голосования, Украина получила 631 балл.

Второе место получила Великобритания (466 баллов), третье — Испания (459). На четвертом месте — Швеция с 438 баллами, на пятом — Сербия с 312-ю.

Видео: официальный сайт "Евровидения".

Стоит отметить, Россия в этом году не участвовала в конкурсе по решению Европейского вещательного союза.

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