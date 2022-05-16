Более 14,5 тысяч свердловчан купили билеты на фестиваль классической музыки "Безумные дни"

Посетить мероприятие, в частности, планируют замгубернатора Свердловской области Павел Креков и глава регионального Минкультуры Светлана Учайкина. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Свердловская филармония проведет в период с 1 по 3 июля уникальный для России марафон классической музыки — фестиваль "Безумные дни". За две недели было продано 14,5 тысяч билетов.

В рамках мероприятия на восьми площадках пройдет 100 концертов, на которых выступят несколько сотен артистов. На 16 концертов билеты уже раскуплены полностью. Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, благодаря поддержке губернатора Евгения Куйвашева, Минкультуры РФ и мэрии Екатеринбурга, цена на билеты с 2015 года, когда прошел первый фестиваль, не изменилась.

Посетить мероприятие, в частности, планируют замгубернатора Свердловской области Павел Креков и глава регионального минкультуры Светлана Учайкина.

"Сегодня не самая простая ситуация, связанная с попытками изолировать наше культурное пространство. Фестивалем мы демонстрируем, что это сделать практически невозможности. Фестиваль позволяет получить новых слушателей для филармонии. Все, что проходит в его формате — это доступно. Если говорить о моем личном маршруте — я хотел бы обратить внимание на завершение фестиваля в Саду Вайнера. Будет играть наш большой симфонический оркестр. Я завершу посещение пяти концертов фестиваля этим мероприятием", — заявил Павел Креков.

Он посетит концерты "Сон в летнюю ночь", "Мендельсон в Италии", "Лист. Первый" Уральского академического филармонического оркестра, "Романтический орган и сякухати" Хироко Иноуэ и Павла Ио и "Неоконченная" Уральского молодежного симфонического оркестра. В свою очередь Светлана Учайкина планирует посетить концерт Всероссийского юношеского симфонического оркестра. Министр культуры Свердловской области также хотела приобрести билет на концерт "ТанцТеатра", но их уже раскупили.

По словам первого заместителя директора Свердловской филармонии Рустема Хасанова, темой фестиваля стали первые композиторы-романтики — Шопен, Шуман, Мендельсон, Лист.

"Одной из главных площадок "Безумных дней" станет Сад Вайнера — впервые здесь пройдут вечерние open-air концерты каждого из трех дней фестиваля. Под открытым небом в исполнении Уральского филармонического оркестра, Симфонического хора и солистов под управлением Дмитрия Лисса прозвучит музыка к комедии Шекспира "Сон в Летнюю ночь" Феликса Мендельсона, состоится шоу барабанщиков "Чувство ритма" и заключительный Гала-концерт звездных солистов и оркестра", — заявил Рустем Хасанов.