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Культура / Музыка
19 мая 2022, 19:41

Звезды отечественной эстрады создадут Российскую музыкальную ассоциацию

Николай Басков

Возглавлять ассоциацию будет Николай Басков. Фото: скриншот из видеотрансляции пресс-конференции в ТАСС

Народный артист РФ Николай Басков рассказал, что отечественные эстрадные музыканты собираются создать Российскую музыкальную ассоциацию. В нее могут войти все артисты, выступающие против отмены российской культуры и искусства.

Идея создать такую ассоциацию появилась после попыток западных стран "отменить" русскую культуру.

"Мы постоянно видим в СМИ сообщения о том, что сняли из репертуара музыку наших композиторов, спектакли наших литераторов, запрещают концерты многих наших артистов. Все это по признаку национальности. Разве это не нацизм в чистом виде? В такой ситуации единственная возможность противостоять — объединение", — сказал артист на пресс-конференции в ТАСС.

Возглавлять ассоциацию будет сам Николай Басков. Протокол об объединении уже подписан, в ближайшее время будет подготовлен устав и определена структура.

На пресс-конференции также выступили Лариса Долина, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Григорий Лепс и Александр Маршал. По словам артистов, ассоциация будет заниматься продвижением музыки на русском языке в том числе через конкурсы и фестивали.

"В эпоху жестких информационных войн очень важно иметь орган, который будет истинно отражать то, что происходит. Наша ассоциация — это именно тот орган, который будет истинно отражать ситуацию", — резюмировал Александр Маршал.

Областная газета Свердловской области

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