Названа первая площадка Ural Music Night – 2022

Ural Music Night пройдет 24 июня. Фото: Владимир Мартьянов

Организаторы Ural Music Night анонсировали первую площадку фестиваля в текущем году. Ей станет главная площадь Екатеринбурга.

На площади 1905 года прозвучит легендарная рок-опера "Иисус Христос – суперзвезда". Ее исполнят приглашенные артисты Театра-Театра (Пермь) на русском и английском языках.

Историю Иисуса от момента его появления в Иерусалиме до распятия представят в антураже мегаполисов и современных технологий. Зрителей ждут сильные голоса актеров, мощная энергетика оркестра и рок-группы, эффектное сценическое пространство и легендарные мелодии, отмечают в пресс-службе фестиваля.

Рок-оперу предварит кантата ADIEMUS Карла Дженкинса – британского композитора, совмещающего в своем творчестве современную классическую музыку и этнический вокал. Произведение исполнят Екатерининский оркестр и хор Sinara Singers.

Напомним, в 2022 году Ural Music Night пройдет 24 июня. На мероприятии планируется снова собрать 300 тысяч гостей, 3 000 музыкантов, провести концерты на 100 сценах (улицах, площадях, барах, театрах), а также конференцию по актуальным вопросам музыкальной индустрии.

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