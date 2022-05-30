Объявлен первый хедлайнер Ural Music Night

МакSим впервые исполнит в Екатеринбурге сингл "Спасибо". Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Певица МакSим выступит на одной из крупнейших площадок Ural Music Night. Она станет хедлайнером сцены у ККТ "Космос".

Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе мероприятия. Там также напомнили, что МакSим (Марина Абросимова) единственная певица, у которой семь синглов подряд занимали первое место в общем радиочарте стран СНГ.

"Обладательница 15 статуэток "Золотой граммофон" представит как любимые и хорошо знакомые всем песни, так и впервые исполнит в Екатеринбурге сингл "Спасибо", получивший сильнейший позитивный отклик от слушателей по всей стране", — отмечают организаторы.

Напомним, прошлым летом МакSим полтора месяца провела в коме. Выступление в Екатеринбурге станет для певицы одним из первых после реабилитации.

В 2022 году Ural Music Night пройдет 24 июня. Вход бесплатный.

На мероприятии планируется снова собрать 300 тысяч гостей, более 2 000 музыкантов, провести концерты на 100 сценах (улицах, площадях, в барах и театрах), а также конференцию по актуальным вопросам музыкальной индустрии.

Ранее организаторы музыкального фестиваля анонсировали первую площадку фестиваля в текущем году. Ей станет площадь 1905 года, на которой прозвучит легендарная рок-опера "Иисус Христос – суперзвезда". Подробнее об этом читайте тут.