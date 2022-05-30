Игорь Бутман: «Сейчас не ренессанс, а жизнь начинается»

Квинтет саксофониста Игоря Бутмана с Фантине Притула на сцене Свердловской филармонии сыграл концерт к 100-летию российского джаза. Фото: Пресс-служба Свердловской филармонии

В Свердловской филармонии выступил джаз-квинтет саксофониста Игоря БУТМАНА вместе с певицей Фантине ПРИТУЛА. Их концерт – часть большой программы, посвященной юбилейной дате – в 2022 году отмечается 100-летие российского джаза.

«Мы можем гордиться, что этот вид подвластен русскому человеку»

– Игорь Михайлович, джаз-культура и музыка изначально не наши, но, выходит, в стране его уже 100 лет играют. Прижился?

– Вся музыка – интернациональна. Она придумывается различными народами, и благодаря коммуникации они познают друг друга и рождают новые интересные формы. Джаз – это форма музыки. То есть была ли до этого импровизация? Была. Были ли классическая музыка, уличная, ресторанная? Были. Поэтому музыка, которая родилась в Новом Орлеане, в США, – это смесь различных культур, которые благодаря обстоятельствам оказались вместе, взяли у друг друга самое лучше. Африканцы, оказавшись в Америке, взяли инструменты свои и совершенно без нот, без образования заиграли. На стыке этих культур и возник джаз.

Да, он родился не у нас. Но и классика не у нас родилась. И опера. Но благодаря таланту и стремлению музыка становится достоянием тех музыкантов, которые ее играют. Поэтому и у нашего джаза свои герои. Будет сто лет со времени первого концерта (днем рождения отечественного джаза традиционно считается 1 октября 1922 года, когда состоялся первый концерт коллектива Валентина Парнаха. – Прим. «ОГ»). Но играют его профессионально на нашей сцене не так давно. Где-то с середины 70-х годов. А именно российскому и того меньше. Его после распада СССР приходилось собирать по крохам. Многие джазовые музыканты уехали из страны.

– Но сейчас в кадровом смысле лучше стало?

– В моей молодости карьера джазового музыканта была весьма эфемерна. Не очень представлялось – что это такое. Надо было попасть либо в оркестр Олега Лундстрема, либо в ансамбль «Аллегро», либо оставаться с Давидом Голощёкиным и, в общем, все. И я был единственным молодым саксофонистом на весь Союз. А сейчас таких музыкантов – человек 20 точно наберется. Может, даже лучше, чем я был в их возрасте.

Поэтому сейчас для нас это большое событие. У нас есть история, есть музыка, есть успехи, есть выдающиеся личности. И мы можем гордиться, что этот вид искусства подвластен русскому человеку. Вопреки словам Бориса Гребенщикова, что мы живем «в неритмичной стране», могу сказать, что мы живем в отличной, ритмичной стране. Только надо ритмами заниматься. Если проблемы с ритмом, надо купить метроном и он поможет (смеется).

«Мы доказали, что джаз интересен»

– Мы разговариваем в Екатеринбурге, что скажете про наших исполнителей? Кого из уральских джазменов можете отметить?

– Урал большой. Но самый известный для меня джазовый музыкант из Екатеринбурга, с которым одно удовольствие играть и общаться – Сергей Пронь. Это выдающийся музыкант, он много лет держит высокую планку. Но и молодежь сейчас талантливая есть. В музыкальные школы приходят учиться игре на саксофоне. А саксофон – самый главный джазовый инструмент. И, кстати, в разных городах благодаря чьей-нибудь инициативе появляются джазовые оркестры.

– Вы вспомнили Сергея Проня, как-то нам в интервью он сказал, что джаз стали играть больше и интерес к нему растет, потому что цитирую: «Люди, как мне кажется, соскучились по чему-то настоящему». Получается, у российского джаза на пороге юбилея – ренессанс?

– Я бы не сказал, что это ренессанс. Это подъем после каких-то сложных лет – в 90-х не было ни профессиональных джазовых оркестров, ни нормальных агентств. Мы теряли все эти связи, а филармонии тогда восстанавливались от шока. Но благодаря работе того же Сергея Проня, Даниила Крамера, моей, других энтузиастов, которые стали ездить по стране, играть, мы доказали, что джаз интересен. Музыканты стали лучше играть и люди потянулись. Это началось после большой, огромной работы, которую все джазмены сделали. Веря в то, что это в принципе возможно.

– В России, как мне кажется, есть исторический интерес к культурному расширению, – вступила в разговор вокалистка Фантине Притула. На Западе, наоборот, кажется, теряют связь с классическими жанрами. А в России это все поддерживается, развивается. И новым поколениям показывают, приучают – создается интерес. И он не поверхностный, а углубленный. Это идет от российского образования. Мне кажется, что джаз никуда не денется.

– То есть до ренессанса еще далеко?

– У меня вот возникла такая мысль: джаз по качеству, по выполненным задачам, на сегодняшний день выше в России, чем поп-музыка. И поэтому интереса больше. А в США, например, поп-музыка выше. Даже по исполнительскому мастерству. И они завоевали этой музыкой весь мир. У нас, в России, джазовая музыка по творческим успехам выше, поэтому и молодежь больше к ней тянется. Слышит качество, и им это любопытно. На Западе потрясающее джазовое обучение, много школ, есть фестивали, но сказать, что на джазовых концертах много молодежи – нельзя. У нас были большие туры по Среднему Западу, Англии, и там уже женщины семидесяти лет казались нам молодыми (смеется). А у нас люди по 20–25 лет приходят и с удовольствием слушают джаз. Они могут пойти слушать рэп, но идут на джаз.

Поэтому не могу сказать – ренессанс. В Союзе были фестивали – в Ленинграде, в Донецке, в Ярославле. И, в общем, все. Такая была жизнь джазмена. И если ты не играешь в оркестре – то все. Ну еще можно было в ресторане играть, как делала группа «Архангельск». Поэтому сейчас не ренессанс, а жизнь начинается.

Досье «ОГ» Игорь БУТМАН родился в 1961 году в Ленинграде. В 1976 году поступил в Музыкальное училище им. Мусоргского по классу саксофона. Будучи студентом, начал играть в ансамбле Давида Голощёкина. Участвовал в концертах и записях «Популярной механики» Сергея Курёхина, а также групп «Кино» и «Аквариум». В 1983 году выступал в оркестре Олега Лундстрема – лучшем биг-бэнде СССР. В следующем году поменял альт-саксофон на тенор и был приглашен Николаем Левиновским в ансамбль «Аллегро». В сентябре 1987 года поступил в The Berklee College of Music, где получил диплом по двум специальностям: концертный саксофонист и композитор. В 1993 году в нью-йоркской фирме «Impromptu» вышел первый сольный альбом Игоря Бутмана «Falling Out». В марте 1999 года Игорь Бутман организовал свой оркестр Igor Butman Jazz Orchestra, собрав в нем лучших джазовых музыкантов России. Одновременно с оркестром возник и квартет Игоря Бутмана. Народный артист РФ (2011), лауреат Государственной премии РФ (2003). Художественный руководитель Московского джазового оркестра. На протяжении 20 лет музыканты регулярно представляют нашу страну на самых престижных фестивалях Европы, Азии и Америки. В дискографии Московского джазового оркестра – семь альбомов.