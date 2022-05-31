Хедлайнерами рок-площадки Ural Music Night станут "Курара" и Найк Борзов

Одним из хедлайнеров рок-площадки станет Найк Борзов. Фото: Павел Ворожцов

Организаторы фестиваля Ural Music Night рассказали о новой площадке, названной в честь "Старого Нового Рока". Она разместится у Главпочтамта.

На этой сцене выступят "Андерграунд", Mika Vino, "Ватерфолс", "НАМБАТУ", Миша Лузин, "Ромашка", "Внимание", INTERWALL, "ХПБ", "Четыре Сыра", "Сезон Doждей". В качестве хедлайнеров приглашены "Курара" и Найк Борзов.

"Старый Новый Рок" – один из крупнейших в России рок-фестивалей. Он проходил в Екатеринбурге с 2000 по 2020 год.

Добавим, в 2022 году Ural Music Night пройдет 24 июня. Вход бесплатный. На мероприятии планируется снова собрать 300 тысяч гостей, более 2 000 музыкантов, провести концерты на 100 сценах (улицах, площадях, в барах и театрах), а также конференцию по актуальным вопросам музыкальной индустрии.

Ранее мы писали, что хедлайнером сцены у ККТ "Космос" станет певица МакSим. Она споет как хорошо знакомые всем песни, так и впервые исполнит в Екатеринбурге сингл "Спасибо".