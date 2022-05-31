На кону 810 тысяч рублей. Только пой!

Когда председатель жюри конкурса – автор любимых мюзиклов и песенных хитов Максим Дунаевский, то церемония награждения лауреатов превращается в Театр, а вместе с артистами на сцене поет весь зал. Автор фото: Игорь Желнов

В столице Среднего Урала завершился VIII Международный конкурс молодых артистов оперетты и мюзикла. В кулуарах еще пришлось услышать от зрителей: «Уже восьмой?! И на этот раз проходит у нас? Урал удостоился чести…» Да, уже восьмой! А проходит он у нас и только у нас, потому что Свердловская музкомедия и стала когда-то инициатором конкурса, а Урал остается в России единственной площадкой, которая так масштабно дает шанс молодым в «жанре молодости».

Про «жанр молодости» – это от Владимира Курочкина, народного артиста СССР, легендарного режиссера Свердловской музкомедии. Нынешний конкурс был приурочен к 100-летию со дня его рождения, посвящен его памяти, а потому писаные и неписаные творческие заповеди «от Курочкина» присутствовали в самом воздухе конкурса. А Владимир Акимович, не раз в дни прослушиваний напоминали организаторы и члены жюри, мечтал, «чтобы зритель, придя в театр музыкальной комедии, находил все то, что может дать публике хороший драматический театр, – мысль, интеллигентность и вкус… А еще то, что может подарить только «легкий жанр», – ощущение пьянящей радости жизни».

Так и было. Даже во время конкурсных прослушиваний. Немногие зрители, кому удалось-таки проникнуть в зал, на отдельных выступлениях не могли сдержать эмоций, начинали аплодировать с галерки. Членам жюри приходилось оборачиваться и выразительными взглядами напоминать: это ведь не концерт, а – конкурс. Все участники – в равных условиях, один на один с жюри, без какой-либо эмоциональной поддержки во время выступления. Зато и условия были созданы предельно комфортные. Даже прессу запускали в зал только в антрактах, а телефоны просили отключить «задолго до». Чтобы ничто не отвлекало…

Нынешний конкурс собрал рекордное число участников – 121. Возможно, поспособствовала пандемия и вынужденный творческий простой. Словно истосковавшись по общению, пониманию новых трендов любимого жанра, молодые артисты (по условиям – не старше 37 лет) из Калининграда, Новосибирска, Москвы, Омска, Санкт-Петербурга, Железногорска, Сыктывкара, Магадана et cetera устремились в столицу Среднего Урала. Подчеркну: иные участники, да, из столичных трупп, – востребованные в родных театрах, любимые зрителем. Тогда – зачем? Или – за чем?

Конечно, как и в каждом конкурсе, на кону были дипломы-призы, денежные премии. И немалые. Общий призовой фонд конкурса, который проводился на средства областного бюджета, составлял 810 тысяч рублей. Диапазон третьих-вторых-первых премий (а они были отдельно для жанра оперетты и мюзикла, для участников – мужчин и женщин) – от 35 тысяч до 85 тысяч рублей. Гран-при – 110 тысяч. Плюс специальные призы – например, за вокальную выразительность и актерское мастерство, приз лучшей каскадной паре… Словом, солидно. Но и нынешний конкурс в очередной раз показал: нет задачи раздать «всем сестрам по серьгам». Взыскательное жюри снова оставило конкурс без Гран-при (кстати, за всю историю конкурса Гран-при был присужден только однажды, в 2006 году). Не присуждено первое место в жанре оперетты. Профессионалы, практики жанра, наверняка задумаются о причинах. Повод есть. Но для самих молодых это музыкальное ристалище – вне всех и всяких привходящих обстоятельств – давало безусловный шанс. Заявляйся. Дерзай. Покажи все, что можешь. Или, как декларирует девиз конкурса, – «Управляй судьбой!»

На гала-концерте, где выступали лучшие, председатель жюри композитор Максим Дунаевский поздравил… всех без исключения участников конкурса – и лауреатов, и тех, кто не получил призов. И как творческий человек объяснил это свое желание «обнять всех»: «На результате может сказаться многое. Плохое самочувствие в день конкурса. Не то настроение. Не в голосе. Плохо проснулся, встал не с той ноги… Даже если ты не получил признания сейчас – ну, посиди дома, подумай. Но в любом случай – не останавливайся в своем движении. Иди дальше! Конкурс – возможность быть замеченным. Если не жюри, так – зрителями. А ведь именно для них мы и работаем…»

Уже не в первый раз Конкурс имени Владимира Курочкина дал право и зрителям заявить о своих предпочтениях. Перед началом гала-концерта всем выдали листки для голосования, где по окончанию выступлений можно было обозначить своего фаворита. Единственного! Гала-концерт транслировался в сети Интернет, его «посетители» тоже могли голосовать. В результате общих подсчетов определился тот, кому и досталась любовь публики. Приз зрительских симпатий – под овации зала – был вручен Александру Шарабарину, вокально и актерски исполнившему арию из мюзикла «Шахматы» как… мини-спектакль. Его точно заметили и отметили. Не только зрители. Председатель жюри Максим Дунаевский чуть дольше, чем других лауреатов, приветствовал Александра (тот получил еще и вторую премию в номинации «мюзикл») – и уже не в микрофон, а тет-а-тет. Возможно, «просто» эмоциональная поддержка от автора хитовых мюзиклов? А может, шанс для талантливого парня из Железногорска? Хочется верить и в то, и в другое…

Вторая премия в номинации «мюзикл», премия СТД России «За вокальную выразительность и актерское мастерство» и Приз зрительских симпатий – Александру Шарабарину. Запомните это имя... Фото: Игорь Желнов

Поздравляем! Свердловский театр музыкальной комедии, инициатор и бессменный организатор Международного конкурса молодых артистов оперетты и мюзикла, выражает огромную благодарность за поддержку губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, министерству культуры Свердловской области и лично министру культуры Светлане Учайкиной. Конкурс имени Курочкина стал брендом Урала, с каждым разом привлекает все больше участников. Театр берет на себя максимум организационных усилий. Но принять такое большое число участников, достойно провести прослушивания, творческие обсуждения, мастер-классы и награждение без поддержки (конкурс проводился на средства областного бюджета) было бы невозможно. А теперь - итоги: VIII Международный конкурс молодых артистов оперетты и мюзикла имени Владимира Курочкина - это 121 участник, 3 дня прослушиваний, 2 номинации, 13 премий и спецпризов. Кому же удалось покорить жюри и доказать свою талантливость? Победители и призеры: НОМИНАЦИЯ «ОПЕРЕТТА» I премия не присуждена II премия Лесных Ирина (Москва)

Рязанов Сергей (Москва) III премия Шайхеева Алина (Новосибирск)

Вокуев Роман (Санкт-Петербург)

Волков Степан (Самара) Дипломанты Белоусова Елизавета (Санкт-Петербург)

Мельникова Анастасия (Москва)

Халецкий Василий (Новосибирск)

Ковалёв Андрей (Сыктывкар)

Сизова Елена (Нижний Новгород)

Берёзкин Роман (Екатеринбург) НОМИНАЦИЯ «МЮЗИКЛ» I премия Баксараев Станислав (Краснодар/Москва)

Павлова Светлана (Екатеринбург) II премия Шарабарин Александр (Железногорск)

Паротикова Мария (Москва) III премия Воробьёв Дмитрий (Москва)

Шабалина Ксения (Сыктывкар) Дипломанты Бочарова Дарья (Новосибирск)

Бурлюкало Дарья (Москва)

Завада Игорь (Ростов-на-Дону)

Рябушкин Вадим (Санкт-Петербург)

Бирючинская Жанна (Екатеринбург) А также: Специальный приз Ассоциации музыкальных театров России Степан Волков (Самара) Премия Управления культуры Администрации города Екатеринбурга Жанна Бирючинская (Екатеринбург) Премия Союза театральных деятелей России «За вокальную выразительность и актерское мастерство в жанре оперетты» Роман Вокуев (Санкт-Петербург) Премия Союза театральных деятелей России «За вокальную выразительность и актерское мастерство в жанре мюзикла» Александр Шарабарин (Железногорск) Премия имени народных артистов России Риммы Антоновой и Эдуарда Жердера Елизавета Белоусова и Роман Вокуев (Санкт-Петербург) Специальный диплом жюри «Лучший партнер, не участвовавший в конкурсе» Ольга Балашова (Екатеринбург) Приз зрительских симпатий Александр Шарабарин (Железногорск) Организаторы конкурса от всей души поздравляют лауреатов с заслуженными наградами и с нетерпением ждут встречи в следующем сезоне конкурса!