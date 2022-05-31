Свердловские власти выделили Нижнетагильской филармонии полмиллиона на инструменты

Учреждение приобретет цифровое пианино, активные акустические системы, микрофон, микшерный пульт и другое оборудование. Фото: Галина Соловьева

Правительство Свердловской области выделило Нижнетагильской филармонии 500 тысяч рублей из резервного фонда на музыкальные инструменты и оборудование. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"В 2022 году наш город отмечает 300-летие, и в связи с этим у нас запланирован ряд проектов с участием коллективов филармонии на разных концертных площадках города, в том числе на нестационарных. Однако существующие инструменты и оборудование в Нижнетагильской филармонии не обновлялись несколько лет, пришли в ненадлежащее состояние и требуют замены. Мы благодарны Евгению Куйвашеву за его решение поддержать наш музыкальный коллектив и жителей нашего города", — отметил Владислав Пинаев.

В ближайшее время филармония приобретет цифровое пианино, активные акустические системы, микрофон, микшерный пульт и другое оборудование.

Стоит отметить, что большинство филармоний в России находятся в областных центрах и являются государственными. Нижнетагильская филармония — одна из первых муниципальных концертных организаций такого рода.