Впервые на Ural Music Night откроются детские площадки

Хедлайнерами второй площадки станут развивающее музыкальное шоу песенных хитов "Синего Трактора". Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Дети смогут побывать на главной музыкальной ночи Екатеринбурга. Организаторы Ural Music Night подготовили для юных слушателей две площадки.

Первая расположится в Большом зале Окружного дома офицеров. Она названа "В стиле бард-рок" — в честь ежегодного конкурса детских и молодежных рок-групп со всего Урала. Коллективы, которые выступят на этой сцене, в разные годы боролись за победу в конкурсе. Они сыграют каверы на отечественные композиции и песни собственного сочинения.

Вторая детская площадка называется "Своя компания у Исеть Парка". На сцене в том числе выступят участники уральского творческого фестиваля "Пять с плюсом", лауреат всероссийских и международных конкурсов эстрадно-вокального детского творчества группа "БУМ", группа поддержки баскетбольного клуба "УГМК" Funny Foxes Kids. Хедлайнерами этой площадки станут развивающее музыкальное шоу песенных хитов "Синего Трактора" и Фиксишоу-2022, сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Синий трактор" — добрая шоу-сказка в мягком плюшевом формате для самых маленьких зрителей. Фиксишоу-2022 "Тайна Новеньких" — музыкальное интерактивное познавательно-развивающее зрелище для всей семьи.

Добавим, в 2022 году Ural Music Night пройдет 24 июня. Вход бесплатный. На мероприятии планируется снова собрать 300 тысяч гостей, более 2 000 музыкантов, провести концерты на 100 сценах (улицах, площадях, в барах и театрах), а также конференцию по актуальным вопросам музыкальной индустрии.

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