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Культура / Музыка
2 июня 2022, 15:02

Татьяна Овсиенко и "Песняры" станут хедлайнерами Ural Music Night

  Юлия Пастух
Татьяна Овсиенко

Звезды выступят на сцене "Дисколенд". Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Список хедлайнеров фестиваля "Ночь музыки" в Екатеринбурге пополнили солистка группы "Мираж" Татьяна Овсиенко и ансамбль "Песняры".

24 июня звезды выступят на сцене "Дисколенд", расположенной на пересечении улиц Вайнера и Попова.

Как сообщили "Областной газете" организаторы мероприятия, за годы в ансамбле "Песняры" сменилось несколько поколений артистов, но коллектив бережно сохраняет свой неповторимый стиль и музыкальные традиции, развивает и обогащает репертуар, выпуская новые песни и альбомы.

На сцене "Дисколенда" выступят также молодые исполнители — MODENESS, Валуа, theabc, Kapusha, Soul Divers и Digitalo.

Напомним, на днях организаторы объявили первого хедлайнера Ural Music Night, певицу МакSим – она выступит на сцене у ККТ "Космос".

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Областная газета Свердловской области

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