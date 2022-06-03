"Невозможно не подпевать": Евгений Куйвашев поделился впечатлениями от концерта Басты

Свердловский губернатор вместе с залом подпевал Басте. Фото: с личной страницы "ВКонтакте" Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев побывал на концерте Басты. Перед выступлением музыканта он пообщался с горожанами и обсудил Ural Music Night с директором фестиваля.

"Вырвался с работы чуть-чуть пораньше и прямо в костюме поехал на концерт Басты, слушаю его много лет. Невероятные эмоции! Василий разговаривает с залом на одном языке, невозможно ему не подпевать, я весь концерт пел, даже чуть-чуть охрип. Таков закон сансары", — написал глава региона на личной странице "ВКонтакте".

Он отметил, что перед концертом к нему подошел Евгений Горенбург, подарил свою пластинку и рассказал, как готовится фестиваль.

"В этом году все непросто, и многие группы, которые организаторы хотели пригласить, не могут приехать. Но несмотря на трудности обещают все провести на достойном уровне", — сказал губернатор, добавив, что обязательно посетит несколько музыкальных площадок.

Напомним, в 2022 году Ural Music Night пройдет 24 июня. Вход бесплатный. На мероприятии планируется снова собрать 300 тысяч гостей, более 2 000 музыкантов, провести концерты на 100 сценах (улицах, площадях, в барах и театрах), а также конференцию по актуальным вопросам музыкальной индустрии.

Ранее были озвучены первые хедлайнеры первых площадок. В их числе певица МакSим, "Курара" и Найк Борзов, Татьяна Овсиенко и "Песняры" и даже шоу "Синего Трактора".