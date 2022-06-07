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Культура / Музыка
7 июня 2022, 16:13

В Екатеринбурге пройдут три концерта Дениса Мацуева

Денис Мацуев

Генеральная идея проекта – поиск, открытие и поддержка юных талантов. Фото: Алексей Кунилов

В рамках VII музыкального фестиваля "Денис Мацуев представляет" состоятся три концерта. Они пройдут в Большом зале Свердловской филармонии.

Открытие фестиваля состоится уже завтра, 8 июня. Выдающийся российский музыкант, прославленный пианист Денис Мацуев выступит с Уральским молодежным симфоническим оркестром и талантливыми юными музыкантами. Он представит будущих звезд. На концерте прозвучит в том числе музыка Брамса, Вивальди, Генделя, Мендельсона.

Генеральная идея проекта – поиск, открытие и поддержка юных талантов.

На 9 июня запланирован сольный концерт. Музыкант представит сочинения Петра Ильича Чайковского, Сергея Рахманинова, Эдварда Грига. "Сольный вечер – это время откровений для пианиста, а для публики — возможность узнать, чем сегодня живет и дышит любимый артист", – отмечают в пресс-службе филармонии.

В заключительный день, 10 июня, Денис Мацуев предстанет в своем "втором" амплуа – как джазмен, любитель эксцентричных выходок. Свое участие в джазовых концертах пианист называет "авторским приношением великому виду искусства".

Отметим, фестиваль позволяет полномасштабно представить фигуру российского музыканта, активного общественного деятеля, помогающего поиску и продвижению талантливых детей России.

Областная газета Свердловской области

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