Бурный роман Дениса Мацуева

Денис Мацуев был в Екатеринбурге больше 30 раз, но 8 июня впервые сыграл концерт Брамса № 2 для фортепиано с оркестром. Фото: Полина Зиновьева

В Свердловской филармонии в седьмой раз проходит фестиваль «Денис Мацуев представляет…». Сам маэстро дает в Екатеринбурге три концерта. По традиции он также вручил на сцене стипендии фонда «Новые имена» одаренным свердловским музыкантам.

За свою карьеру Денис Мацуев приезжал в Екатеринбург больше 30 раз. Свои отношения с городом народный артист РФ ласково называет «бурным романом».

– Больше 30 раз приезжал в город, но каждый раз – как первый, – говорит маэстро Мацуев. – А семь лет фестиваля так стремительно пронеслись. Я по-хорошему привык приезжать в свой любимый Екатеринбург в июне с этим проектом. Встречаться со своей любимой публикой. Коллектив Свердловской филармонии – это очень близкие мне люди по духу. Мои друзья и соратники. Эти три сумасшедших дня в июне в моей гастрольной карте стоят всегда.

Денис Мацуев. Фото: Полина Зиновьева

Но сами концерты – это лишь верхушка айсберга. Денис Мацуев на фестивале вручает стипендии «Новых имен». «Семья», как сам ее называет музыкант, он же президент фонда «Новые имена», ежегодно пополняется новыми членами. Попасть туда сколь престижно, столь и невероятно тяжело. В художественно-экспертный совет входят преподаватели Московской государственной консерватории. Нужно подтвердить высочайший исполнительский уровень, чтобы «семья» приняла тебя. С 1992 года через «Новые имена» прошли более 20 000 детей.

– Мы не просто приезжаем с педагогами и раздаем стипендии, – рассказывает Денис Мацуев. – Стипендия – это планка высокого уровня, и ее дают настоящим искоркам или, как говорила создатель фонда Иветта Николаевна Воронова – «кискам». Это ко многому обязывает. Они члены нашей «семьи». И сейчас, если вы видите любое русское имя музыканта моего возраста или младше на афише в любом зале мира – то это совершенно точно выходец из «Новых имен».

В Екатеринбурге стипендиатами в этом году стали пять человек. Четыре из них – Леонид Иванов (5-й класс, ударные инструменты), Злата Гаврилова (6-й класс, аккордеон), Булат Габдрафиков (9-й класс, домра), Наталья Никитина (9-й класс, фортепиано) – ученики Уральской специальной музыкальной школы (колледжа). Иван Торгашев (виолончель) – учащийся 5-го класса Верхнесалдинской детской школы искусств.

Важно, что Денис Мацуев отбирает детей не только из Екатеринбурга. В 2015-м он приезжал, к примеру, в Нижнюю Туру, где неожиданно для всех сыграл вместе с учеником 3-го класса Нижнетуринской школы искусств Владимиром Кошилем. В 2019-м он посетил три города за один день. На вопрос «Облгазеты» про подобные практики пианист ответил:

– В 2019 году на вертолете за день мы облетели Верхотурье, Алапаевск и Заречный, чтобы подарить рояли. Это замечательное начинание, и не исключено, что это можно повторить в будущем. Конечно, я всегда говорю – нужно быть не только в центре. Не только в Москве и Санкт-Петербурге. Настоящие таланты в областях. И тот же Володя Кошиль – яркое тому подтверждение. Я никогда не забуду этот экспромт, и сейчас мы видим, как Володя развивается. Такие случаи иногда многое решают в судьбе молодых талантов. У меня так же было. В 1990-м Иветта Николаевна Воронова приехала в Иркутск. А я даже не помышлял о том концерте в филармонии. У меня был футбол, ответственный матч – двор на двор. Но я успел и гол забить, и вбежать взмыленный на сцену Иркутской филармонии, чтобы сыграть концерт. После чего Иветта Николаевна пригласила меня в Москву. Я поблагодарил ее и убежал играть дальше, праздновать свой гол. Тогда я не осознал того момента, который перевернул всю мою жизнь.

Денис Мацуев. Фото: Полина Зиновьева

Каждый год сотрудники фонда «Новые имена» объезжают около 25 регионов страны. В июле стипендиаты поедут в Суздаль, для участия в творческой школе. Они пройдут мастер-классы лучших педагогов Московской консерватории.

– Дети повышают свое мастерство, общаются между собой, что очень важно, – добавляет Денис Мацуев. – И мы за ними следим. Нужно не только отметить талант, но наблюдать за его развитием. В этом большая, огромная забота их педагогов.

Сам маэстро 8 июня выступил с Уральским молодежным симфоническим оркестром и талантливыми юными музыкантами. Денис Мацуев, в частности, впервые сыграл в Екатеринбурге концерт Брамса № 2 для фортепиано с оркестром. Сегодня, 10 июня, пианист предстанет во втором амплуа — как джазмен. Билетов на выступление уже нет. В Свердловской филармонии – аншлаг.

Дипломанты конкурса фонда «Новые имена», которые приняли участие в открытии фестиваля. Слева направо: Алексей Самарин (труба), Василиса Ткаленко (скрипка), Давид Сехниашвили (флейта), Наталья Рыжкова (домра), Алена Коснырева (ударные инструменты), Афанасий Соколов (труба). В центре – приглашенный гость, победитель «Синей птицы», юный талантливый пианист Лев Бакиров. Фото: Пресс-служба Свердловской филармонии

Комментарии Павел КРЕКОВ, заместитель губернатора Свердловской области: – К счастью, в этом мире есть постоянные вещи. Наши отношения, региона, с Денисом Леонидовичем имеют очень серьезный фундамент. Хочу напомнить, как мы три года назад облетали муниципалитеты и дарили рояли. Это было замечательно. Мы все очень благодарны Денису. В том числе за эту человеческую дружбу, за трепетное отношение к нашим зрителям, к нашему региону. Будем и дальше поддерживать проекты, которые Денис нам предлагает. Проект [по поездкам в область и по покупке роялей] мы бы и в этом году реализовали, но коронавирус внес коррективы. Сейчас ситуация стабильна, и есть надежда, что она таковой и останется. Если в следующем году у Дениса будет возможность, мы с удовольствием полетим. Давид СЕХНИАШВИЛИ, флейтист, участник концерта открытия фестиваля: – Дениса Мацуева я видел по телевизору, смотрел концерты на ютубе. Я флейтист, а он пианист, и нам сложно пересечься вместе. Но я повторю в сотый раз, что находиться с ним на одной сцене – большая честь. Очень важно найти источник вдохновения в виде талантливых современников. К тому же, если есть возможность обратить на себя внимание, то это большой плюс. Как бы парадоксально ни звучало, но одно твое яркое выступление может зацепить чей-то взгляд и ты откроешь путь к своему дальнейшему становлению. На Урале очень сильная школа флейты. За это спасибо моему преподавателю – Александру Владимировичу Голованову. Он преподает уже очень много лет, и его выпускники учатся по всей России и по всему миру в лучших музыкальных учебных заведениях.

В концерте открытия фестиваля приняли участие дипломанты конкурса фонда "Новые имена": - Алена Коснырева (ударные инструменты), Екатеринбург, учащаяся 12-го класса Уральской специальной музыкальной школы (колледжа). - Наталья Рыжкова (домра), Екатеринбург, учащаяся 12-го класса Уральской специальной музыкальной школы (колледжа). - Давид Сехниашвили (флейта), Екатеринбург, учащийся 11-го класса Уральской специальной музыкальной школы (колледжа). - Василиса Ткаленко (скрипка), Екатеринбург,учащаяся 10-го класса Уральской специальной музыкальной школы (колледжа). - Алексей Самарин и Афанасий Соколов (труба), Екатеринбург,учащиеся 11-го и 8-го классов Уральской специальной музыкальной школы (колледжа).