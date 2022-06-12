Юлия Чичерина выступила в Екатеринбурге в День России

Фото: Полина Зиновьева

Сегодня в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга состоялся забег "За Россию", посвященный Дню России. На финише участников ждал сюрприз: с концертом в столицу Урала приехала известная исполнительница Юлия Чичерина.

Фото: Полина Зиновьева

Сцена, на которой выступала Юлия, располагалась возле футбольного манежа "Урал", где и проходил забег. Певица вместе со своими музыкантами начала концерт с известной песни "Жара", после чего поприветствовала всех зрителей.

Фото: Полина Зиновьева

— Здравствуйте, мои родные. Рада сегодня здесь выступать, хочу поддержать всех участников забега. Вы — молодцы, — сказала Юлия Чичерина.

Фото: Полина Зиновьева

Чичерина пела около часа, исполнила различные композиции. А в завершении концерта прозвучала, пожалуй, самая известная песня Юлии — "Ту-лу-ла".