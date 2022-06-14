Большой джаз уже на Урале

Blues Doctors пообещали устроить на фестивале ночь электрического блюза. Фото предоставлено пресс-службой фестиваля «EverJazz»

Свердловская область готовится к масштабной вечеринке на открытом воздухе. 18 июня на базе отдыха «Иволга» (которая находится на 35-м км Сысертского тракта) состоится 9-й Международный фестиваль «EverJazz». На джазовый open-air съедутся более 200 музыкантов из России, Кубы, Армении, Грузии и других стран.

Сравним Бутмана и Востокова

Организаторы ожидают увидеть на фестивале порядка 3000 человек, именно столько гостей посещают событие из года в год. Любители джаза едут не только из Свердловской области, но и со всего Уральского федерального округа.

Уже традиционно на форуме «EverJazz» запланирована работа трех сцен, где с двух часов дня до 11 вечера друг друга каждый час будут сменять разные коллективы. Главная сцена второй год подряд посвящена биг-бендам – большим джазовым оркестрам. Привезти самые известные в стране команды оказалось возможным благодаря поддержке Фонда президентских грантов.

– Для Екатеринбурга на данный момент выступление большого джазового оркестра – уже очень редкое событие, – рассказывает организатор Международного фестиваля «EverJazz» Ирина Щетникова. - Что касается всей страны, то концерты биг-бендов бывают, но так чтобы в одном месте собралось сразу несколько коллективов – событие уникальное. В России это, возможно, действительно только у нас.

Для тех, кто следил за только что завершившимся проектом телеканала «Культура» – «Большой джаз», хедлайнер главной сцены фестиваля прекрасно знаком. Это свинговый Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова. Музыканты бенда используют оригинальные партитуры и старые инструменты, чтобы воссоздать подлинное звучание музыки золотой эры джаза – 20-х годов прошлого века.

Любопытно, что одним из самых ярких моментов шоу-конкурса «Большой джаз» стал баттл между оркестром Петра Востокова и бендом Игоря Бутмана, а свердловчане с промежутком меньше, чем в месяц, смогут сравнить подход музыкантов воочию. Игорь Бутман, напомним, приезжал в Екатеринбург в конце мая.

Джаз-гипноз и хип-хоп по-русски

В этом году на фестивале очень насыщенная этно-программа. Среди хедлайнеров – секстет из Армении «The Birds». В джазовые композиции команда органично подмешивает свою народную музыку и мелодии других стран. Основная цель группы – популяризация национальных армянских духовых инструментов. Гости фестиваля услышат как знакомый многим дудук, так и более редкие – зурну, пку, шви, блул и паркапзук.

Этно-афишу «EverJazz» украшает оркестр «AllJazz» (Казахстан). Как поясняют организаторы фестиваля, коллектив в своей программе сделал уклон на фьюжн, но все-таки не обойдется без архаичного звучания народной музыки своей страны.

Тех, кому захочется ещё больше экзотики, приглашают на выступление кубинца Карлоса Эчаварриа - виртуозного саксофониста и трубача. Специалисты уверяют, что музыка этого джазмена и его группы «Jazz Park» сильно отличается от привычных для России версий латино-джаза.

О нашей народной музыке тоже не забыли. На фестиваль приедет питерский коллектив «Settlers», который, несмотря на англоязычное название, сохраняет традиции русской народной песни. Группа представит хороводы, плачь и даже гипнотические гармонии. Все это, естественно, в джазовой обработке.

Кстати, коллектив попал в программу фестиваля благодаря конкурсу «EverJazz», который проводится несколько лет на гранты Фонда культурных инициатив. Понятно, что молодежи очень непросто пробиться на сцену больших джазовых фестов, поэтому директора различных джазовых форумов, находясь в жюри конкурса, стараются эту проблему решить.

Отдельный блок фестиваля посвящен энергичной музыке. За драйв отвечает Екатеринбург. Так, один из самых любопытных коллективов здесь – екатеринбургский бенд «Kickin' Jass Orchestra». Они специализируются на джазе Нового Орлеана, а чтобы достичь необходимой атмосферы, используют весьма необычные предметы. К примеру, в качестве перкуссионных – стиральные доски.

Свои фанаты на фестивале точно будут у прогрессивной духовой команды из Екатеринбурга – «NUGGERS», которые, помимо всего прочего, продемонстрируют и инструментальный хип-хоп.

Для тех, кто планирует добираться до базы «Иволга» (и обратно) не на своем автомобиле, будут доступны бесплатные автобусы. Отъезд из Екатеринбурга – в 12:30, от Храма-на Крови. Необходима обязательная регистрация на сайте фестиваля. Там же можно познакомиться с полной программой.

Организаторы позаботились и о том, чтобы посещение музыкального события стало максимально комфортно для семей с детьми: на «EverJazz» подготовят детскую зону с мастер-классами, играми и даже нянями на час.