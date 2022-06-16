Безумно и очень красиво: УАФО выступил на высоте 55 метров. Фото

Фото: Полина Зиновьева

В преддверии старта музыкального фестиваля «Безумные дни» Уральский академический филармонический оркестр (УАФО) воплотил тоже слегка безумную, но очень красивую идею – сыграл на высоте 55 метров.

Музыканты Свердловской филармонии поднялись на крышу одного из жилых комплексов на улице Радищева, чтобы исполнить «Музыкальный момент» Франца Шуберта. Материал выбран с учетом темы нынешнего фестиваля «Безумные дни» – произведения первых композиторов-романтиков, коими являются Франц Шуберт, Роберт Шуман, Ференц Лист и Феликс Мендельсон.

В составе УАФО на высотном здании выступило 100 человек. На площадке небоскреба прозвучали скрипки, альты, виолончели, контрабасы, флейты, гобои, кларнеты, фаготы, валторны, трубы, тромбоны и туба.

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- Музыканты играли на новой высоте – это совершенно нестандартный формат для классической музыки и новые ощущения для музыкантов – в закрытом помещении звук совсем иной. На самом фестивале мы впервые встретимся со слушателями на открытом воздухе в Саду Вайнера, и надеемся, это создаст особое романтическое настроение», - отметил концертмейстер Уральского филармонического оркестра Евгений Марков.

Фото: Полина Зиновьева

«Безумную» эстафету старшие коллеги приняли у Уральского молодежного симфонического оркестра, который в конце апреля выступил в екатеринбургском аэродинамическом комплексе.

Напомним, что седьмой Международный фестиваль «Безумные дни» пройдет в столице Урала с 1 по 3 июля. На музыкальном марафоне выступят более 500 исполнителей, представляющих сольные программы и выступающих в составе коллективов — симфонических оркестров, камерных ансамблей, этно и кроссовер-групп.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева