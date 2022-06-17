Группа "Браво" исполнит песню "Луч солнца золотого" на Ural Music Night 2022

Выступление группы "Браво" начнется в 02:00 и завершится в 03:00. Фото: скриншот с сайта Ural Music Night

Организаторы фестиваля Ural Music Night объявили артистов, которые будут закрывать мероприятие. В этом году песню "Луч солнца золотого" будет исполнять группа "Браво" вместе с Камерным Оркестром B-A-C-H.

Информация об этом появилась в группе фестиваля "ВКонтакте".

"Московская группа "Браво" в представлении давно не нуждается: их песни знает наизусть вся страна. Свою историю коллектив начал в СССР в начале 80-х. В творческой копилке команды — 15 полноформатных альбомов, в основе которых лежат такие музыкальные стили, как классический рок-н-ролл 50-х, бит 60-х, серф и ска. Группа активно гастролирует и записывает пластинки, которые звучат стильно и свежо", — говорится в сообщении.

Традиционно акция "Светает", которой завершается каждая "Уральская ночь музыки", пройдет на Октябрьской площади. Выступление группы "Браво" начнется в 02:00 и завершится в 03:00.

В этом году Ural Music Night пройдет 24 июня на 100 площадках города. Вход на мероприятие бесплатный. В числе хэдлайнеров — МакSим, Татьяна Овсиенко, "Песняры", Найк Борзов, Zoloto, Максим Свобода, "Запрещенные барабанщики", АК-47, "Свидание", "Курара", "ЛАУД".

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