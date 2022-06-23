Организаторы Ural Music Night утвердили программу для детей и подростков

Мероприятия для самых юных уральцев будут проходить до 20:00, а дети постарше смогут окунуться в мир отечественной и зарубежной рок-музыки в 21:40. Фото: Галина Соловьева

В рамках фестиваля Ural Music Night детские площадки будут открыты впервые. Мероприятия для самых юных уральцев будут проходить до 20:00, а дети постарше смогут окунуться в мир отечественной и зарубежной рок-музыки в 21:40.

Музыкальный фестиваль для детей в 15:10 откроет вокально-инструментальная группа "БУМ", которая устроит юным слушателям "музыкальное приключение". Они будут выступать на площадке "Исеть Парк". В том же месте в 16:15 начнется программа "Пять с плюсом", а в 17:00 — концерт "Синего Трактора". Организаторы отметили, что каждый юный гость мероприятия получит реквизит, необходимый для игр во время шоу. Гранд-финалом детской программы станет Фиксишоу-2022 "Тайна Новеньких", на которой маленьких слушателей будут ждать близнецы Фрика и Гика и звезды мультсериала — Симка и Нолик.

Тем, кто хочет приобщить детей к "высокой" музыке, стоит обратить внимание на площадку Свердловского мужского хорового колледжа — концерт начнется в 16:00.

"Новая музыка в зале с витражами" — проект ансамбля современной академической музыки InterText. Ансамбль сотрудничает с площадкой хорового колледжа уже более пяти лет, с момента проведения первой "Ночи музыки". Зал с великолепной акустикой и витражными окнами на Ленина, 13 располагается в здании-памятнике архитектуры, построенном в конце XIX века как здание реального училища", — сообщает департамент информполитики Свердловской области.

В 21:40 на на площадке Дома офицеров ЦВО пройдет конкурс детских и молодежных рок-групп "В стиле бард-рок". В частности, здесь выступит коллектив Gaerlind студии SoloArt, который исполнит каверы на известные песни My Chemical Romance, Marilyn Manson, "Би-2", "Король и Шут", "Кино", "Тараканы". В 22:30 начнется выступление коллективов Дома детства и юношества Кировского района.

Напомним, что в этом году Ural Music Night пройдет 24 июня на 100 площадках города. Вход на мероприятие бесплатный. В числе хедлайнеров — МакSим, Татьяна Овсиенко, "Песняры", Найк Борзов, Zoloto, Максим Свобода, "Запрещенные барабанщики", "АК-47", "Свидание", "Курара", "ЛАУД".

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