Умер Юрий Шатунов

Он умер в домодедовской больнице от обширного инфаркта. Фото: кадр из клипа на песню "Не бойся"

На 49-м году жизни скончался солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Он умер в домодедовской больнице от обширного инфаркта.

Смерть артиста подтвердил его менеджер Аркадий Кудряшов.

"Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось", — передает его слова ТАСС.

Юрий Шатунов родился в городе Кумертау 6 сентября 1973 года. Группа "Ласковый май" была организована в октябре 1986 года и просуществовала всего пять лет до ухода Юрия Шатунова. В 1992 году артист начал сольную карьеру. На его счету семь студийных альбомов и несколько эпизодических ролей в отечественных сериалах.

Самыми известными хитами певца были "Седая ночь", "Белые розы", "Детство", "Розовый вечер", "С днем рождения", "Не бойся" и "Забудь".