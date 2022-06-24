Аншлаг, перекрытые эскалаторы и "Ночной дозор": группа Uma2rman выступила в рамках Ночи музыки в "Гринвиче"

Фото: Полина Зиновьева

В рамках фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге выступила группа Uma2rman. Их программа проходила в Estory в ТРЦ "Гринвич".

Желающих увидеть выступление известной группы было слишком много, люди заняли весь фудкорт, после чего охрана перестала пропускать зрителей к сцене, так как свободного места не осталось. Был закрыт доступ и на эскалаторы, ведущие к Estory.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Сам концерт группы длился час. Uma2rman сыграли свои известные хиты: "Прасковья", "Проститься", "Я так ждала тебя, Вова" и многие другие. Также группа исполнила несколько кавер-версий песен. В конце выступления солист коллектива Владимир Кристовский взял у одного из зрителей кепку и исполнил одну из самых известных песен группы - "Ночной дозор".

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева