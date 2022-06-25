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Культура / Музыка
25 июня 2022, 02:32

Выбежавшая на сцену фанатка не сорвала выступление МакSим на Ural Music Night

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Одним из главных хедлайнеров фестиваля Ural Music Night стала певица МакSим. Она выступала на площадке в историческом сквере.

Фото: Полина Зиновьева

Традиционно для этой локации фестиваля часть зрителей располагалась внизу, непосредственно перед сценой, а другая часть наблюдала за выступлением с моста. МакSим исполнила все свои известные хиты, а зрители активно ей подпевали.

Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева

Не обошлось без инцидентов. Во время одного из номеров на сцену прорвалась фанатка и попыталась добраться до певицы. Она взяла МакSим за руку, но ее тут же схватил охранник. Певица упала на колени, но продолжила выступление, а после номера отшутилась: "Как хорошо, что у меня столько защитников".

Фото: Полина Зиновьева

В конце своей программы МакSим исполнила свою самую знаменитую композицию - "Знаешь ли ты". Эта песня стала неофициальным гимном футбольного клуба "Спартак", чьи фанаты пришли и на выступление певицы в Екатеринбурге.

Областная газета Свердловской области

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