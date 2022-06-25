«Песняры». Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге с 24 на 25 июня проходит фестиваль Ural Music Night. Одними из хедлайнеров стали легендарный коллектив «Песняры» и группа Uma2rman. Выступления получились яркими. Главные моменты – в фоторепортаже «Облгазеты».

Вокально-инструментальный ансамбль из Белоруссии «Песняры», который, напомним, был создан уроженцем Свердловска Владимиром Мулявиным выступал в центре города один из первых. К 19.00 на улицу Вайнера стали стягиваться люди. На момент выступления улицу полностью заполнили улицу и подпевали любимым хитам.

«Песняры». Фото: Полина Зиновьева

«Песняры» исполнили свои главные хиты – «Вологду», «Березовый сок», «Рушники», «Беловежскую Пущу» и, конечно, «Косил Ясь конюшину».

«Песняры». Фото: Полина Зиновьева

«Песняры». Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Группа Uma2rman выступила в Estory в ТРЦ «Гринвич». Как сообщил корреспондет «Облгазеты». желающих увидеть выступление известной группы так много, что люди заняли весь фудкорт, после чего охрана перестала пропускать зрителей к сцене. Был закрыт доступ и на эскалаторы.

Фото: Полина Зиновьева

Сам концерт группы длился час. Группа сыграла свои хиты: «Прасковья», «Проститься», «Я так ждала тебя, Вова». Также Uma2rman исполнила несколько кавер-версий песен. Закончился концерт – «Ночным дозором».

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева