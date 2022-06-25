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Культура / Музыка
25 июня 2022, 03:46

Выбежавшая фанатка, тысячи зрителей и "Знаешь ли ты": МакSим выступила на Ural Music Night

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Одним из самых ярких выступлений фестиваля Ural Music Night стала программа певицы МакSим. Оно состоялось на сцене в историческом сквере.

Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева

К началу выступления певицы собрались тысячи зрителей: часть располагалась внизу около сцены, часть наблюдали с моста. МакSим встретили бурными овациями, певица начала исполнять свои известные хиты.

Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева

Программу могла прервать выбежавшая на сцену фанатка: она сбила певицу с ног, но охрана забрала зрительницу со сцены. МакSим продолжила выступление, отшутившись: "Как хорошо, что у меня много защитников".

Фото: Полина Зиновьева

Певица исполнила свои известные хиты "Ветром стать", "Мой рай" и многие другие. Зрители благодарили певицу, один из фанатов подарил ей букет цветов.

Фото: Полина Зиновьева

Кульминацией выступления стало исполнение самого известного хита - "Знаешь ли ты". Тысячи екатеринбуржцев пели вместе с МакSим, атмосфера была непередаваемая.

Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева

Областная газета Свердловской области
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