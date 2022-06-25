Старый новый рок и немного хип-хопа. Ural Music Night фото

Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге с 24 на 25 июня проходит фестиваль Ural Music Night. Корреспондент «ОГ» побывал на двух сценах с диаметрально противоположным направлением – рок и рэп. Обе площадки смогли «раскачать» публику на максимум. Главные моменты – в фоторепортаже «Облгазеты».

На первой, роковой, сцене, расположившейся у здания Главпочтамта, собралось очень много народа – хедлайнерами сегодня были Олег Ягодин со своей группой «Курара» и Найк Борзов.

Олег Ягодин с группой "Курара". Фото: Павел Ворожцов

На песне "Нас двое" слушатели подпевали хором и включали фонарики. Фото: Павел Ворожцов

А вот за сценой столпилось порядка тридцати человек, которые чего-то ждали. На вопрос корреспондента «ОГ» они пояснили, что выиграли в конкурсе возможность взять автограф у Найка Борзова и сделать фотографию на память.

Найк Борзов. Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

На площадке Hip Hop Stage у Екатеринбургского цирка выступали рэп-исполнители. Хедлайнером сцены стал березовский исполнитель Витя АК-47. Около полуночи он исполнил несколько нашумевших в свое время композиций, таких как легендарная «Азино Три топора» и «Тем, кто с нами». Последний трек прозвучал на бис дважды.

Витя АК-47. Фото: Павел Ворожцов

Однако не обошлось без инцидентов – несколько подвыпивших персонажей пытались прорваться в гримерку к артистам, а после концерта на улице осталось много мусора.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов