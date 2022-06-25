Старый новый рок и немного хип-хопа. Ural Music Night фото

В Екатеринбурге с 24 на 25 июня проходит фестиваль Ural Music Night. Корреспондент «ОГ» побывал на двух сценах с диаметрально противоположным направлением – рок и рэп. Обе площадки смогли «раскачать» публику на максимум. Главные моменты – в фоторепортаже «Облгазеты».
На первой, роковой, сцене, расположившейся у здания Главпочтамта, собралось очень много народа – хедлайнерами сегодня были Олег Ягодин со своей группой «Курара» и Найк Борзов.
А вот за сценой столпилось порядка тридцати человек, которые чего-то ждали. На вопрос корреспондента «ОГ» они пояснили, что выиграли в конкурсе возможность взять автограф у Найка Борзова и сделать фотографию на память.
На площадке Hip Hop Stage у Екатеринбургского цирка выступали рэп-исполнители. Хедлайнером сцены стал березовский исполнитель Витя АК-47. Около полуночи он исполнил несколько нашумевших в свое время композиций, таких как легендарная «Азино Три топора» и «Тем, кто с нами». Последний трек прозвучал на бис дважды.
Однако не обошлось без инцидентов – несколько подвыпивших персонажей пытались прорваться в гримерку к артистам, а после концерта на улице осталось много мусора.