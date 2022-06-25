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Культура / Музыка
25 июня 2022, 04:50

Рассвет встретили с «Браво». Как прошел финал Ночи музыки. Фото

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Финиш Уральской ночи музыки-2022 состоялся на Октябрьской площади вместе с группой «Браво». Евгений Хавтан и команда спели свои хиты, а также проводили «Ночь» с Камерным оркестром B-A-C-H на акции «Светает».

«Браво» уже не новички на Ural Music Night. Группа выступала в Екатеринбурге на фестивале в 2017 году – тогда музыканты были хедлайнерами сцены «Капсула времени». В этот раз легендарная команда завершала Ночь музыки.

На Октябрьской площади прозвучали любимые всеми композиции: «Как жаль», «Любите девушки простых романтиков», «Ветер», «Самый лучший город на Земле» и другие.

После чего к «Браво» присоединился Камерный оркестр B-A-C-H, лидер группы «Запрещенные барабанщики» Виктор Пивторыпавло и певица Теона Контридзе, а также директор фестиваля Евгений Горенбург. Вместе они исполнили песню «Ночь пройдет, наступит утро ясное…».

Гостям Ural Music Night по традиции раздали 40000 зеркал, с помощью которых они смогли поймать первые лучи солнца.

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов

Областная газета Свердловской области
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