Ural Music Night 2022 собрала более 300 тысяч слушателей

Это первая "Ночь музыки" за последние три года, которая прошла без коронавирусных ограничений. Фото: Павел Ворожцов

С 24 на 25 июня в Екатеринбурге прошел ежегодный фестиваль Ural Music Night, на который в этом году пришло свыше 300 тысяч человек. Это первая "Ночь музыки" за последние три года, которая прошла без коронавирусных ограничений.

Общая продолжительность фестиваля составила 12 часов. Первые артисты начали выступать в 15:00, а завершающая акция "Светает" состоялась в 3:00 на Октябрьской площади под песню "Луч солнца золотого", которую в этом году исполнила группа "Браво" совместно с Камерным оркестром B-A-C-H. Гостям фестиваля раздали 40 тысяч зеркал, с помощью которых они поймали первые лучи солнца под песню "Ночь пройдет, наступит утро ясное...".

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбург для участия в фестивале приехали более 3 тысяч артистов, которые работают в самых разных жанрах: горожане могли послушать джаз, рок, хип-хоп, фанк, поп, электроника, клубная танцевальная музыка, классическая музыка, фолк, экспериментальная альтернатива.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Полина Зиновьева

Самым популярным музыкантом Ночи стала певица МакSим, выступавшая на сцене Капсулы времени — услышать вживую такие хиты как "Знаешь ли ты", "Ветром стать" и "Мой рай" захотели 150 тысяч человек.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Вторым по популярности стал рэп-дуэт АК-47, который раскачивал толпу на площадке Hip-Hop Stage.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Третье место делят между собой Uma2rman и экс-участница группы "Серебро" Ольга Серябкина, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Фото: Полина Зиновьева