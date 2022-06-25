Темы дня

Культура / Музыка
25 июня 2022, 16:10

Ural Music Night 2022 собрала более 300 тысяч слушателей

Ночь музыки

Это первая "Ночь музыки" за последние три года, которая прошла без коронавирусных ограничений. Фото: Павел Ворожцов

С 24 на 25 июня в Екатеринбурге прошел ежегодный фестиваль Ural Music Night, на который в этом году пришло свыше 300 тысяч человек. Это первая "Ночь музыки" за последние три года, которая прошла без коронавирусных ограничений.

Общая продолжительность фестиваля составила 12 часов. Первые артисты начали выступать в 15:00, а завершающая акция "Светает" состоялась в 3:00 на Октябрьской площади под песню "Луч солнца золотого", которую в этом году исполнила группа "Браво" совместно с Камерным оркестром B-A-C-H. Гостям фестиваля раздали 40 тысяч зеркал, с помощью которых они поймали первые лучи солнца под песню "Ночь пройдет, наступит утро ясное...".

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбург для участия в фестивале приехали более 3 тысяч артистов, которые работают в самых разных жанрах: горожане могли послушать джаз, рок, хип-хоп, фанк, поп, электроника, клубная танцевальная музыка, классическая музыка, фолк, экспериментальная альтернатива.

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Полина Зиновьева

Самым популярным музыкантом Ночи стала певица МакSим, выступавшая на сцене Капсулы времени — услышать вживую такие хиты как "Знаешь ли ты", "Ветром стать" и "Мой рай" захотели 150 тысяч человек.

Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева

Вторым по популярности стал рэп-дуэт АК-47, который раскачивал толпу на площадке Hip-Hop Stage.

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов

Третье место делят между собой Uma2rman и экс-участница группы "Серебро" Ольга Серябкина, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.06.2022, 16:10 / Культура
Ural Music Night 2022 собрала более 300 тысяч слушателей
25.06.2022, 15:15 / Общество
МЧС объявило предупреждение о непогоде на 26 июня в Свердловской области
25.06.2022, 14:46 / Общество
Безработные россияне предпенсионного возраста смогут получить повышенные пособия
25.06.2022, 13:51 / Общество
В России выявили еще 3 072 пациента с коронавирусом
25.06.2022, 13:10 / Общество
Возле поселка Арти столкнулись Mazda и грузовик MAN. В ДТП погиб один человек