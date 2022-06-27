БезUMNая ночь

Для певицы МакSим это было одно из первых масштабных выступлений после болезни. И Екатеринбург устроил ей фантастический прием. Фото: Полина Зиновьева

В ночь с 24 на 25 июня в Екатеринбурге отгремела Уральская ночь музыки. Спустя два года фестиваль вернулся к допандемийному формату, по которому очень соскучились жители столицы Урала и многочисленные гости города. По оценкам организаторов, Ural Music Night собрала больше 300 тысяч человек. Но по ощущениям, и эта внушительная цифра не отражает всего масштаба музыкального марафона.

Корреспонденты «ОГ», конечно же, не пропустили ни одной Ночи музыки (а всего их было уже восемь). Мы прекрасно помним один из самых ярких фестивалей – 2018 года, когда Ural Music Night состоялась в разгар чемпионата мира по футболу. Помним и 2019-й год, когда популярность хедлайнеров просто не позволила горожанам усидеть дома. Но нынешняя «Ночь», кажется, побила все рекорды.

Хедлайнером сцены «Старый Новый рок» стал Найк Борзов. Перед выступлением артист встретился с поклонниками, которые в конкурсе выиграли возможность взять у него автограф и, конечно, сфотографироваться Фото: Полина Зиновьева

Кто знает – подпевайте

«Песняры» стали одним из первых хэдлайнеров «Ночи музыки». Причем, Белорусский государственный ансамбль выступал за вечер дважды. Сначала на улице Вайнера, а затем у Окружного Дома Офицеров. И там, и там «Песняры» собрали внушительную аудиторию.

Про ансамбль, кроме как легендарный и не скажешь. «Золотую коллекцию» «Песняров» знают до сих пор не только люди, заставшие период расцвета ВИА, но и совсем молодые люди, в такт раскачивающиеся под «Вологду».

В Екатеринбурге любовь к «Песнярам», конечно, особая. ВИА был создан в Белоруссии уроженцем Свердловска, некогда учащимся Свердловского музыкального училища Владимиром Мулявиным. Нынешний ансамбль – правопреемники и продолжатели творческого наследия Владимира Мулявина. Состав у «Песняров» последние несколько лет обновленный, но со сцены звучали старые хиты на прежнем, высоком уровне.

Спели «Березовый сок», «Рушники», «Вологду», «Дорогой длинною». В конце выступления худрук ансамбля клавишник Роман Козырев объявил, что название песен они не будут говорить, но кто узнает – подпевайте. Заиграла «Беловежская Пуща», и улица Вайнера запела. После концерта Роман Козырев попросил передать привет Белоруссии. «Привет, Беларусь!», – загудела толпа. «Спасибо, Екатеринбург», – ответили «Песняры».

Для всех выпускников (и не только) на площади 1905 года представили мюзикл «Алые паруса» пермского Театра-Театра. Фото: Павел Ворожцов

От перемены мест атмосфера не меняется

Вновь приняли участие в фестивале солисты «Урал Оперы Балета». Балкон Оперного театра – одна из самых необычных и камерных площадок «Ночи музыки». Арии с балкона привлекают не меньше слушателей, чем самые хардкорные сцены ночного фестиваля. Арии, правда, в этот раз пришлось перенести с балкона Оперного театра к соседу. Фасад театра сейчас находится на реконструкции, и солисты расположились на специальной платформе напротив – у здания УрФУ. Но свою особую атмосферу площадка не потеряла.

Послушать солистов Оперного пришло столько людей, что, естественно, небольшая площадка перед университетом всех не вместила. Люди перебрались через дорогу, на площадь Парижской Коммуны, к памятнику Свердлова.

Под звуки баллады Герцога «Questa o quella» из оперы «Риголетто» и арии Мефистофеля из оперы «Фауст» дежурившим полицейским стало ясно, что необходимо перекрывать движение на проспекте Ленина. Любители оперы уже не умещались на двух пространствах и оккупировали дорогу. Но все прошло гладко. Отрезок проспекта закрыли в два счета, пустив транспорт в объезд. Люди рассредоточились и без малейшего территориального дискомфорта насладились ариями из опер Россини, Пуччини, Бизе.

Напоследок хором спели «Старый клен» Александры Пахмутовой, а в заключении все солисты исполнили композицию «Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди».

На группу Uma2rman в «Гринвиче» пришло столько человек, что далеко не все смогли уместиться. Вероятно, это повод для организаторов в следующий раз отдать им самую большую площадку Фото: Полина Зиновьева

В «Гринвиче» тесно

Одна из закрытых площадок Уральской ночи музыки располагалась в ТРЦ «Гринвич» на фудмаркете Estory. Сцену поставили в середине зала, самые продуманные пришли заранее и заняли места за столами, остальные разместились вокруг. На этой локации должны были выступить два хедлайнера: группа Uma2rman и Ольга Серябкина. К выходу братьев Кристовских людей было уже так много, что охранники ограничили доступ к площадке и перекрыли эскалаторы. Все-таки для таких исполнителей, как Uma2rman и Ольга Серябкина, площадка в «Гринвиче» оказалась слишком маленькой. По подсчетам оргкомитета Ночи музыки, эта сцена заняла третье место по посещаемости.

На концерте Владимир Кристовский вместе с братом Сергеем и другими музыкантами исполнили популярные композиции группы: «Проститься», «В городе дождь», «Я так ждала тебя, Вова», «Прасковья», «Папины дочки». В конце выступления по просьбе зрителей они спели «Ночной дозор», а Владимир Кристовский, который изначально был в шляпе, одолжил у фаната бейсболку. «В шляпе эту песню исполнять нельзя, все-таки рэп», – сказал музыкант.

Hip Hop Stage в этом году перенесли к Екатеринбургскому цирку. Хедлайнером площадки стал березовский артист Витя АК-47. Если кто-то думал, что интерес к его творчеству остался где-то в середине нулевых, то сильно ошибался. Эта сцена по популярности стала второй после Капсулы времени, где выступала МакSим.

Около полуночи рэпер вышел на сцену и исполнил легендарные «Азино три топора», «Лирика» и «Тем, кто с нами». Последний трек был прочитан несколько раз. Витя вообще оказался практически единственным артистом, кто выходил на бис. Других или не вызывали, или продолжить выступление им не позволял график.

Вторая по посещаемости площадка «Ночи» – площадь у цирка, где выступал как раз рэпер Витя-АК. На первом месте – Капсула времени, на третьем – «Гринвич». Фото: Павел Ворожцов

Хор из 150 тысяч человек

Выступление МакSим на «Ночи музыки» вызвало небывалый ажиотаж. Марина Абросимова в 2021 году боролась с последствиями коронавируса и серьезно болела: осенью врачи вводили ее в искусственную кому. После того, как певица поправилась, она появлялась на публике не так часто. Самым ярким стало ее выступление 29 мая в Москве на финале Кубка России по футболу, где она исполнила песню «Знаешь ли ты», которая является неофициальным гимном московского «Спартака».

В Екатеринбурге желающих увидеть выступление певицы оказалось огромное количество. Часть зрителей располагались внизу в Историческом сквере, непосредственно перед сценой. Те, кому не хватило места внизу, смотрели концерт с моста, по которому в это время было крайне тяжело продвигаться. Чтобы не попасть в толпу на мосту, самые смекалистые воспользовались лодками и катерами: они подплывали к берегу Исети и под мостом переходили в Исторический сквер.

Не обошлось без неприятных сюрпризов. Во время одной из композиций на сцену удалось прорваться фанатке, которая хотела обнять певицу, но вместо этого сбила ее с ног. Охранники увели поклонницу, а МакSим отшутилась и продолжила выступление: «Как хорошо, что у меня столько защитников». В финале своей программы она исполнила свой хит «Знаешь ли ты» вместе со зрителями, и это было очень масштабно. По данным организаторов послушать МакSим пришло около 150 тысяч человек.

Солист «Песняров» Артур Михайлов исполнил легендарную «Беловежскую пущу». Фото: Полина Зиновьева

Ночи музыки – «Браво»

Между выступлением МакSим и стартом концерта группы «Браво» на Октябрьской площади оставался примерно час. Но многие, чтобы избежать давки, начали стягиваться к главной сцене Ночи музыки пораньше. В сквере перед Театром драмы у гостей фестиваля появилась возможность чуть перевести дух, и пауза с отсутствием каких-либо музыкальных звуков всем пошла на пользу. Ведь впереди был последний рывок.

Музыканты «Браво» во главе с Евгением Хавтаном вышли на сцену максимально пунктуально. Постепенно разгоняясь, группа заставила танцевать всех, кто еще был на это способен в два часа ночи под «Васю», «Ветер знает», «Как жаль», «Дорогу в облака» и, конечно, «Этот город». А ровно в три часа все были готовы к акции «Светает». Да, на Ural Music Night есть традиция ловить первые лучи солнца с помощью зеркал, но суровое уральское лето продиктовало свои условия, и лучи заменили фонарики от смартфонов. Впрочем, менее душевно не стало.

К группе «Браво» присоединился Камерный оркестр B-A-C-H, лидер группы «Запрещенные барабанщики» Виктор Пивторыпавло, певица Теона Контридзе, а также директор фестиваля Евгений Горенбург. Вместе они исполнили финальную песню Ural Music Night – «Ночь пройдет, наступит утро ясное…» и загадали встретиться через год.

«Светать» на «Ночи музыки» стало даже раньше запланированного – все благодаря от души отжигающей группе «Браво». Фото: Павел Ворожцов

Витя-АК оказался практически единственным артистом, кто несколько раз выходил на бис. Фото: Павел Ворожцов