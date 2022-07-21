Поющая таксистка из Березовского прошла кастинг на "Голос 60+"

На конкурсный отбор она представила песню "Come together" группы Beatles. Фото: логотип, официальная страница проекта "ВКонтакте"

Жительница Березовского Татьяна Данилова прошла кастинг проекта "Голос 60+". Теперь она готовится отправиться в Москву.

Татьяна работает водителем такси и поет своим пассажирам. Как-то раз в шутку она предложила песню в подарок и люди согласились. С тех пор это стало традицией, говорится в telegram-канале Березовский. Сила_БГО.

Известно, что свердловчанка с детства любит петь, но музыкального образования не имеет. Совсем недавно, накануне своего 60-летия, она записалась в школу вокала, где педагоги уговорили ее подать заявку на песенный проект "Первого канала".

Конкурсный отбор она прошла с песней "Come together" группы Beatles. В августе Татьяна отправится на слепые прослушивания. Чтобы заработать на проезд и временное проживание в Москве (организаторы шоу расходы на себя не берут) жительнице Березовского приходится таксовать еще больше.

Эфиры с участием нашей землячки должны выйти осенью.