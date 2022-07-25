"Евровидение-2023" перенесли из Украины в Великобританию

Члены Европейского вещательного союза (ЕВС) приняли решение перенести "Евровидение-2023" из Украины в Великобританию. При этом Украина автоматически попадет в финал музыкального конкурса.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон писал у себя в соцсетях, что "Евровидение-2023" должно "прославлять украинский народ".
"Так как теперь мы принимаем конкурс, Великобритания напрямую выполнит это обязательство и проведет фантастический конкурс от имени наших украинских друзей", — пишет британский премьер.
Согласно пресс-релизу ЕВС, на этой неделе стартует конкурс по определению города, в котором пройдет "Евровидение". Помимо Украины в финал конкурса сразу пройдут артисты из Великобритании, Франции, Италии, Германии и Испании.
Напомним, что украинская музыкальная группа Kalush Orchestra с песней "Стефания" одержала победу на 66-м международном песенном конкурсе "Евровидение", прошедшем в Турине.