Хедлайнером Дня строителя в Екатеринбурге станет Ольга Серябкина

После выступления Ольги Серябкиной гостей ждет салют. Фото: предоставлено пресс-службой Гильдии строителей Урала

Назван главный хедлайнер Дня строителя в Екатеринбурге. 13 августа в ЦПКиО имени Маяковского выступит известная певица и автор песен Ольга Серябкина.

Послушать ее можно будет на главной сцене праздника у центрального фонтана с 20:20 до 21:30. Экс-солистка группы Serebro исполнит хиты и новый материал. После выступления гостей ждет салют, сообщают организаторы мероприятия.

Напомним, День строителя стартует в 12:00. Посетителей ждут 30 развлекательных площадок от строительных компаний города и 12 мастер-классов. Кроме того, можно будет увидеть шоу танцующих экскаваторов, мотошоу и выставку техники.