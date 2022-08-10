Темы дня

Культура / Музыка
10 августа 2022, 13:07

Хедлайнером Дня строителя в Екатеринбурге станет Ольга Серябкина

Ольга Серябкина

После выступления Ольги Серябкиной гостей ждет салют. Фото: предоставлено пресс-службой Гильдии строителей Урала

Назван главный хедлайнер Дня строителя в Екатеринбурге. 13 августа в ЦПКиО имени Маяковского выступит известная певица и автор песен Ольга Серябкина.

Послушать ее можно будет на главной сцене праздника у центрального фонтана с 20:20 до 21:30. Экс-солистка группы Serebro исполнит хиты и новый материал. После выступления гостей ждет салют, сообщают организаторы мероприятия.

Напомним, День строителя стартует в 12:00. Посетителей ждут 30 развлекательных площадок от строительных компаний города и 12 мастер-классов. Кроме того, можно будет увидеть шоу танцующих экскаваторов, мотошоу и выставку техники.

Фото: пресс-служба Гильдии строителей Урала

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.08.2022, 21:15 / Общество
Эксклюзив. Находки экспедиции, вернувшейся с перевала Дятлова, могут открыть новую версию гибели туристов в 1959 году
11.08.2022, 20:10 / Общество
Больше двух тысяч свердловчан захотели проголосовать 11 сентября по месту нахождения
11.08.2022, 20:00 / Общество
Из Екатеринбурга в Китай запустят еженедельные рейсы
11.08.2022, 19:50 / Общество
Свердловчане смогут наблюдать метеорный поток Персеиды
11.08.2022, 18:36 / Общество
В Екатеринбурге взяли под стражу женщину, пытавшуюся продать своего сына