Музыканты филармонии разомнутся на воздухе

Фото предоставлено Свердловской филармонией

В понедельник, 15 августа, Свердловская филармония открывает третий «Воздушный сезон». Концерты под открытым небом будут проходить каждый день, на протяжении двух недель. Выступления состоятся в парке Маяковского и в «Мега Парке», всего в программе – почти тридцать выступлений.

Первый «Воздушный сезон» состоялся в 2020 году, когда концерты опен-эйр были единственной возможностью встречи со слушателем. Как признавался потом директор Свердловской филармонии Александр Колотурский, много лет он был скептически настроен к «выходу на воздух» музыкантов, но после проведённого первого летнего сезона своё отношение к такому формату поменял. И теперь уже сложно представить август в Екатеринбурге без этого проекта.

В афише третьего «Воздушного сезона» – классика, танцевальные хиты и саундтреки любимых фильмов, романсы, музыкальные сказки, шедевры хорового и органного искусства. В концертах принимают участие солисты Свердловской филармонии, а также профессиональные и любительские коллективы: Уральских молодежный симфонический оркестр под управлением Дмитрия Филатова, кроссовер-группа «Аюшка», Симфонический хор, Любительский духовой оркестр, Хор любителей пения Екатеринбурга.

Вход на некоторые концерты будет стоить 200 рублей, на остальные – свободный, с предварительной регистрацией на сайте Свердловской филармонии. График в нынешнем году следующий – по будням концерты играют на площадке Саундпарка ЦПКиО (начало – в 16:00 и 19:00). С пятницы по воскресенье выступления в Парке Маяковского будут проходить на Центральной сцене (начало в 16:00 и 19:00). В выходные к проекту подключается «Мега Парк»: в субботу (27 августа) и воскресенье (21 и 28 августа). Старт – в 18:00.

Дневные концерты рассчитаны в первую очередь на детскую аудиторию, и будут включать ещё и образовательные фрагменты. Ребят познакомят с музыкальными жанрами, традиционными и экзотическими инструментами, проведут интерактивные игры.

Старт музыкальной программы в парке Маяковского дополнит традиционный для фестиваля запуск воздушных змеев, а также «полёт» артистки Уральского молодёжного симфонического оркестра Ольги Калашниковой (виолончель) под известную мелодию песни «Крылатые качели» в исполнении Любови Вараксиной (скрипка). Отважные артисты станут участниками специального аттракциона «Трапеция».

«Воздушный сезон» продлится в Екатеринбурге до 28 августа и предвосхитит «Рахманиновский сезон», который Свердловская филармония откроет 15 сентября.