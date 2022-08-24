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Культура / Музыка
24 августа 2022, 19:51

Ural Music Night получит от Ростуризма 38 млн рублей

Ural Music Night

Всего Средний Урал представил шесть заявок. Фото: Галина Соловьева

В 2023 году фестиваль Ural Music Night получит федеральную субсидию в размере 38 млн рублей. Мероприятие поддержал Ростуризм.

Заявку на участие в открытом конкурсе на поддержку событийных мероприятий подписал губернатор Свердловской области. Также по его поручению в 2022 году была создана рабочая группа по проведению восьмого фестиваля — уникального для России проекта, сообщает департамент информполитики региона.

Всего на Всероссийский конкурс было представлено 134 заявки из 57 субъектов РФ. Средний Урал подал 6 заявок, но по правилам конкурса только одно событие в регионе может получить эту поддержку.

"Свердловская область устойчиво занимает 2-е место в рейтинге событийного туризма в России по версии Национального конгресс-бюро", — отметила глава департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова. Она также добавила, что ежегодно на Среднем Урале проводится конкурс событийных мероприятий и формируется календарь, в котором более 300 мероприятий. Такая работа ведется в регионе с 2013 года.

Добавим, ранее Федеральное агентство по туризму поддержало 3 заявки Свердловской области на развитие туристической инфраструктуры. В 2023 году 332 миллиона рублей пойдут на строительство глэмпингов, а также на развитие прибрежных зон и сети маршрутов, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

Областная газета Свердловской области

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