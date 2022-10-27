Сильнейшие юные скрипачи собрались в Екатеринбурге на «ДеМЮКС»

Участница из Китая Чжоцзин Сюй. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге стартовал IX Демидовский международный юношеский конкурс скрипачей «ДеМЮКС». Двадцать музыкантов в двух возрастных группах отыграют произведения в трех турах. После чего жюри определит лучших.

Второй, третий и четвертый туры проходят очно с 27 октября по 2 ноября в Уральской специальной музыкальной школе (колледже). В финальный этап будут допущены не более шести исполнителей в каждой возрастной группе. В этот раз заявки на участие в конкурсе поступили из Армении, Китая, Японии, Ливана, Казахстана, Донецкой народной республики, а также из российских городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Уссурийска, Калининграда, Новосибирска, Ростова-на-Дону. Всего поступило 69 заявок.

– «ДеМЮКС» – конкурс уникальный, – рассказала директор Уральской специальной музыкальной школы (колледжа) Эльвира Архангельская. – Это единственный юношеский конкурс на Урале, который представляет только один инструмент – скрипку. Кроме того, у него очень профессиональная база – четыре тура (первый – отборочный. – Прим. «ОГ»), сильное жюри. Многие участники и победители стали выдающимися музыкантами. Это главный показатель уровня конкурса.

Основателем и президентом конкурса является Заслуженный артист РФ, профессор Уральской государственной консерватории им. Мусоргского Вольф Усминский. Председатель жюри – Народный артист России, Заведующий кафедрой скрипки Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Владимир Иванов. Также в состав жюри вошли Валентин Жук (Народный артист РСФСР, профессор), Александр Марченко (Заслуженный деятель искусств РФ), Граф Муржа (Заслуженный артист России, доцент Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского и обладатель Гран-при первого «ДеМЮКСа»).

– Я уже много лет наблюдаю за конкурсом. Он – замечательный. И по репертуару, и по составу участников всегда выделялся, – сказал Владимир Иванов. – У «ДеМЮКСа» есть еще одна отличительная черта – мы давно приняли решение, что участие не могут принимать ученики членов жюри. Это принцип. Немногие на это идут.

Уже 27 октября участники конкурса исполнили первые произведения. Список музыкальных композиций обговорен заранее и в каждом туре он новый. Следить за выступлением конкурсантов можно онлайн, на сайте – uralfest.tv.

Справка В 1993 году при поддержке Министерства культуры Свердловской области началась история Демидовского международного конкурса скрипачей «ДеМЮКС». Второй конкурс состоялся семилетнего перерыва – в 2000-м и с тех пор проходит раз в три года. Конкурс проводится по двум возрастным группам: младшая (от 12 до 16 лет включительно) и старшая (от 17 до 22 лет включительно). Председателем оргкомитета является заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. В разное время лауреатами и дипломантами «ДеМЮКСа» становились Граф Муржа, Никита Борисоглебский, Игорь Малиновский, Юрий Медяник, Чан Ти Хе и многие другие.