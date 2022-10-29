Учитель на миллион

Наталия Голдобина со своими учениками - Алёной Коковихиной, Германном Фидлером и Дарьей Зыряновой. Фото из личного архива Н. Голдобиной

Педагог Уральской специальной музыкальной школы (колледжа) по классу фортепиано Наталия ГОЛДОБИНА вошла в число 150 лучших преподавателей России. Более того, Наталия стала единственным представителем региона, получившим высокую награду. В беседе с корреспондентом «ОГ» Натальей ШАДРИНОЙ она рассказала о главных принципах, которых придерживается в работе со своими учениками.

«Как будто выиграла в «Спортлото»

– Наталия, помимо того, что вы попали в число 150 лучших преподавателей страны, вам еще и присудили внушительную денежную премию – один миллион рублей. Когда с коллегами обсуждали эту новость, даже посмеялись, что такие суммы обычно в лотерею выигрывают…

– Я очень хорошо ваши эмоции понимаю. У меня такое же ощущение – как будто в «Спортлото» выиграла. Большая неожиданность и странность, потому что такая премия вручалась впервые. Более того, я узнала про вероятное денежное вознаграждение, уже когда подали мои документы на конкурс, и подумала – участвовать точно бесполезно (смеется). И даже, честно сказать, забыла об этом конкурсе.

– Уже знаете, как распорядитесь этой суммой?

– Если бы знала, рассказала бы. Но пока об этом не думала, эти деньги для меня все еще абсолютно виртуальны (улыбается).

– К слову о поощрениях. У вас принято как-то поддерживать ученика за маленькие творческие победы?

– Вообще такой системы нет. Может быть и стоит об этом задуматься. Но если мой ученик с чем-то справился, то это в первую очередь радостно для него, и удачное выступление – уже само по себе поощрение. Мощный стимул для следующих творческих планов.

– Сегодня на крупных конкурсах педагогов общеобразовательных школ отмечают, как правило, за инновационный подход. В обучении исполнительскому искусству инновации вообще возможны?

– Знаете, я считаю инновационный подход относительно музыки абсурдным понятием. Хотя слово «инновации» в нашей сфере тоже очень часто маячит. Но это априори лишено смысла. Ну как ты по-другому научишь играть на рояле? Я как раз уверена, что мы должны идти по пути сохранения традиций, их изучения – тех, что заложены еще с XIX века. Это, как ни парадоксально, и есть залог развития для музыканта.

– Тогда каких принципов в наставничестве вы придерживаетесь? Есть какой-то девиз?

– Трудно сказать. И потом девиз – одно, а жизнь – другое. Способные дети очень разные. Я считаю самым сложным, но необходимым – раскрыть индивидуальность каждого из них. Получается, может, не всё, но об этом важном принципе я всегда стараюсь думать.

– Когда вы поняли, что хотите преподавать?

– Сначала мне предложили работать в Уральской государственной консерватории, это произошло при ректоре Михаиле Васильевиче Андрианове. Тогда я подумала, что совсем не представляю себя педагогом. Это точно не было ни мечтой, ни целью. Но аппетит, как говорится, приходит во время еды. И через какое-то время меня пригласили преподавать и в нашей школе-десятилетке, выпускницей которой, кстати, я тоже являюсь. Я с удовольствием согласилась.

– Не раз слышали от музыкантов: если можешь не заниматься музыкой – не занимайся. Что касается преподавательства, то эта формула, пожалуй, еще более оправданна.

– Да, абсолютно. С годами все больше понимаю, что, действительно, не могу не преподавать. И речь не о призвании, это все-таки громкое слово. Просто у меня очень интересные дети, и желание работать в этой профессии идет именно от них, от учеников. Как вы понимаете, занимаясь без преувеличения с утра до вечера, мы становимся практически семьей.

Справка Премия была учреждена Владимиром Путиным в марте 2022 года. Премия для преподавателей учреждений среднего профессионального образования в области музыкального искусства предполагает денежное вознаграждение в размере 1 миллион рублей. Всего в этой категории было отмечено 25 человек. Также в числе получателей престижной награды – 100 преподавателей детских школ искусств и 25 преподавателей вузов (денежное вознаграждение составляет 500 тысяч рублей и 1 миллион рублей соответственно).

«20 лет назад ходили слушать пластинки в библиотеку»

– Вы сказали об интересных ребятах. При наборе учеников в первую очередь обращаете внимание на талант? Или чтобы быть успешным музыкантом, этого недостаточно?

– Есть замечательное выражение, что талант – это страсть плюс интеллект. Я с этим совершенно согласна. Для меня, например, важно мышление ребенка – определенная осознанность. Иногда человек с меньшими способностями правильно относится к процессу, контролирует себя и развивается быстрее, чем более одаренный ученик. Главное – это мотивация. А самая правильная мотивация – любовь к музыке. Все просто.

– При этом современные дети находятся в супернасыщенной информационной среде. И если еще 20 лет назад – в начале вашей педагогической карьеры – учеников от музыки, скажем так, мало что отвлекало, то сегодня Интернет значительно перетягивает внимание… Вам в связи с этим работать сложнее?

– Мы эти изменения не можем отменить, с ними приходится уживаться. Но я бы сказала, что и здесь все очень индивидуально. Ведь благодаря Интернету ребята могут послушать любую музыку, любые профессиональные записи. А мы 20 лет назад вынуждены были ходить в библиотеки и там слушать пластинки. Многое зависит от человека: есть те, кто сам что-то интересное найдет и еще мне скинет. И те, кому и пальцем нажать лень, или нажимают не туда (смеется). С точки зрения усидчивости, концентрации внимания, стало гораздо сложнее, с этим я согласна. Это особенно заметно по младшему и среднему возрасту. Но все проблемы валить на гаджеты я бы не рискнула.

Наталия Голдобина с Александром Валовым и Германном Фидлером (на первом плане) Фото: Из личного архива Н.Голдобиной

– Еще одна тенденция сегодняшнего дня – большое внимание психологическому комфорту человека. Есть мнение, что ребенка не стоит нагружать, критиковать, а конкурентная среда рождает комплексы. Как же тогда быть с многочисленными конкурсами, без которых в вашей сфере не обойтись?

– Есть дети, в которых изначально заложено спортивное начало – с волей, характером, и им всё это по силам. Есть ребята очень трепетные, ранимые, тут с конкурсами нужно быть аккуратнее. Или остановиться исключительно на концертах и фестивалях. В любом случае это не должно довлеть над человеком, вызывать большое напряжение. Все должно быть в меру. Надо оценивать количество и качество конкурсов, которых сегодня стало очень много. Необходимо задавать вопрос – зачем конкретный конкурс именно этому ребенку. У нас подбор конкурсов – всегда обоюдный процесс, не бывает такого, чтобы я сказала: готовимся – и все.

– Вы провели аналогию со спортом, вот еще одна параллель. Первого тренера спортсмена обычно вспоминают, когда он выигрывает Олимпиаду или чемпионат мира… Вы как «первый тренер» кем особенно гордитесь?

– Думаю, успех такого уровня, о котором вы говорите, к моим выпускникам еще не приходил. Но двое поступили в Московскую консерваторию, одна девушка буквально пару недель назад уже окончила аспирантуру. А горжусь я всеми, честно. Слежу, как у них дальше складываются дела.

– Если ваш выпускник решает не продолжать музыкальный путь, расстраиваетесь?

– Такое бывает редко. Разве что некоторые мои выпускники совмещают две профессии. Но окончательно из музыки уйти нельзя, это совершенно точно.

Досье «ОГ» Наталия ГОЛДОБИНА родилась в Свердловске. Окончила Уральскую специальную музыкальную школу (колледж).

Окончила Уральскую государственную консерваторию им. М.П. Мусоргского.

Педагогический стаж – более 20 лет.

С 2002 года преподает в Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского.

С 2008 года преподает в Уральской специальной музыкальной школе (колледже) по специальности «Фортепиано» .

Двое воспитанников стали стипендиатами фонда «Новые имена», ученики выступали на Международном фестивале им. А.Н. Скрябина, Международном фестивале Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге», Международном фестивале «Москва встречает друзей» благотворительного фонда Владимира Спивакова.

Концертмейстер. За лучшую концертмейстерскую работу отмечена дипломами и благодарственными письмами.