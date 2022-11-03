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Культура / Музыка
3 ноября 2022, 12:49

На Урале наградили победителей IX Демидовского международного юношеского конкурса скрипачей

Юлия Боброва из Новосибирск

Юлия Боброва из Новосибирска стала лауреатом II премии. Фото: Борис Ярков

В Екатеринбурге назвали лучших скрипачей юношеского конкурса «ДеМЮКС» (Демидовский международный юношеский конкурс скрипачей). Он проходил в Екатеринбурге с 27 октября по 2 ноября. Лауреатом I премии в младшей возрастной группе стал Эмиль Ильдиреков, а в старшей – Маргарита Гладышева.

Награждение и концерт лауреатов состоялись в ходе торжественного закрытия конкурса.

– Конкурс – это продолжение демидовской традиции. Нам сегодня особенно нужны талантливые музыканты, ведь музыка помогает жить. Всем нам желаю приятных впечатлений, общения с музыкой, с её талантливыми представителями, с завтрашним днем нашей музыкальной культуры, – отметил заместитель губернатора Свердловской области, председатель оргкомитета конкурса Павел Креков.

В очных турах «ДеМЮКСа», которые прошли в Уральской специальной музыкальной школе (колледже), приняли участие скрипачи из Армении, Китая, Японии, Ливана, Казахстана, Донецкой народной республики, а также из российских городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Уссурийска, Калининграда, Новосибирска, Ростова-на-Дону – всего 20 человек.

В финальный этап прошли по пять исполнителей в каждой возрастной группе.

Победителями конкурса стали:

Младшая возрастная группа:

  • Лауреат I премии – Эмиль Ильдиреков (Санкт-Петербург).
  • Лауреат II премии – Никита Бессонов (Москва).
  • Лауреаты III премии – Лев Дубских (Екатеринбург), Надежда Тарадаева (Новосибирск).
  • Диплом – Ева Муржа (Москва).

Старшая возрастная группа:

  • Лауреат I премии – Маргарита Гладышева (Москва).
  • Лауреаты II премии – Юлия Боброва (Новосибирск), Анастасия Жукова (Калининград).
  • Лауреаты III премии – Мария Звягина (Россия, Москва), Сюй Чжоцзин (Китай).

Победителям конкурса вручены дипломы лауреатов и подарки от БФ СИНАРА.

Справка

В 1993 году при поддержке Министерства культуры Свердловской области началась история Демидовского международного конкурса скрипачей «ДеМЮКС». Второй конкурс состоялся семилетнего перерыва – в 2000-м и с тех пор проходит раз в три года. Конкурс проводится по двум возрастным группам: младшая (от 12 до 16 лет включительно) и старшая (от 17 до 22 лет включительно). Председателем оргкомитета является заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. В разное время лауреатами и дипломантами «ДеМЮКСа» становились Граф Муржа, Никита Борисоглебский, Игорь Малиновский, Юрий Медяник, Чан Ти Хе и многие другие.

Областная газета Свердловской области
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