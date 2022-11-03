На Урале наградили победителей IX Демидовского международного юношеского конкурса скрипачей

Юлия Боброва из Новосибирска стала лауреатом II премии. Фото: Борис Ярков

В Екатеринбурге назвали лучших скрипачей юношеского конкурса «ДеМЮКС» (Демидовский международный юношеский конкурс скрипачей). Он проходил в Екатеринбурге с 27 октября по 2 ноября. Лауреатом I премии в младшей возрастной группе стал Эмиль Ильдиреков, а в старшей – Маргарита Гладышева.

Награждение и концерт лауреатов состоялись в ходе торжественного закрытия конкурса.

– Конкурс – это продолжение демидовской традиции. Нам сегодня особенно нужны талантливые музыканты, ведь музыка помогает жить. Всем нам желаю приятных впечатлений, общения с музыкой, с её талантливыми представителями, с завтрашним днем нашей музыкальной культуры, – отметил заместитель губернатора Свердловской области, председатель оргкомитета конкурса Павел Креков.

В очных турах «ДеМЮКСа», которые прошли в Уральской специальной музыкальной школе (колледже), приняли участие скрипачи из Армении, Китая, Японии, Ливана, Казахстана, Донецкой народной республики, а также из российских городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Уссурийска, Калининграда, Новосибирска, Ростова-на-Дону – всего 20 человек.

В финальный этап прошли по пять исполнителей в каждой возрастной группе.

Победителями конкурса стали:

Младшая возрастная группа:

Лауреат I премии – Эмиль Ильдиреков (Санкт-Петербург).

Лауреат II премии – Никита Бессонов (Москва).

Лауреаты III премии – Лев Дубских (Екатеринбург), Надежда Тарадаева (Новосибирск).

Диплом – Ева Муржа (Москва).

Старшая возрастная группа:

Лауреат I премии – Маргарита Гладышева (Москва).

Лауреаты II премии – Юлия Боброва (Новосибирск), Анастасия Жукова (Калининград).

Лауреаты III премии – Мария Звягина (Россия, Москва), Сюй Чжоцзин (Китай).

Победителям конкурса вручены дипломы лауреатов и подарки от БФ СИНАРА.