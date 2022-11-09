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Культура / Музыка
9 ноября 2022, 17:20

В российских школах могут появиться уроки игры на народных инструментах

концерт

На форуме музыкантам удалось пообщаться с коллегами, обменяться результатами творческой деятельности, а также обсудить предложения по популяризации национальной инструментальной музыки. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Екатеринбурге в рамках нацпроекта "Культура" прошел II Уральский форум национальных оркестров, на который съехались около 200 музыкантов. Участники мероприятия подготовили предложение по введению в школьную программу уроков игры на народных музыкальных инструментах.

Помимо идеи организовать в учебных учреждениях практические занятия было предложено сделать акцент на посещении концертов народных исполнителей в образовательных программах детских школ искусств (ДШИ). Документ с инициативой будет направлен в Минкульт, Минпросвещения и Минобрнауки РФ, в министерство культуры Свердловской области, Союз композиторов и Союз концертных организаций РФ.

Форум прошел на базе Уральского центра народного искусства имени Е. П. Родыгина при поддержке свердловского минкульта. Участниками мероприятия стали деятели культуры, руководители концертных организаций и национальных оркестров, директора и преподаватели детских школ искусств из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Челябинска, Красноярска и Краснодара. Музыкантам удалось пообщаться с коллегами, обменяться результатами творческой деятельности, а также обсудить предложения по популяризации национальной инструментальной музыки.

"Это очень серьезный, очень востребованный разговор о том, как должны развиваться исполнительское искусство, оркестры народных инструментов. И сейчас, в Год культурного наследия, этот разговор важен как никогда", — заявила первый замглавы регионального минкульта Юлия Прыткова.

В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что разноплановое развитие ДШИ — это одна из задач, обозначенных в указе Президента РФ о Десятилетии детства.

Областная газета Свердловской области

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В российских школах могут появиться уроки игры на народных инструментах