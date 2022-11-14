Юрий Башмет: «Особая ответственность перед вашей публикой»

«Солисты Москвы» во главе с Юрием Башметом в 2022 году отмечают 30-летний юбилей. Отмечают, конечно, большим концертным туром. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской филармонии состоялся концерт одного из ведущих камерных оркестров мира, обладателя премии «Грэмми» – «Солисты Москвы» под управлением народного артиста СССР, лауреата четырех Государственных премий РФ Юрия БАШМЕТА. Были проданы все билеты, а сам маэстро признался: Екатеринбург для него всегда останется особым местом на карте.

«Как можно отказаться от Чайковского? Они сами подписывают себе приговор»

«Солисты Москвы» в этом году отмечают свое 30-летие. Юбилейный тур объединил 50 городов по всей стране. Екатеринбург в этом списке – особая точка. Юрия Башмета со Свердловской филармонией связывает более чем 40-летняя дружба. Он дебютировал в уральской столице в 1978 году. В Свердловске он также сыграл российскую премьеру альтового концерта Альфреда Шнитке. С тех пор Юрий Башмет выступал в Екатеринбурге сольно, и в составе камерных ансамблей, и с собственными коллективами – «Солистами Москвы», оркестром «Новая Россия», а также со Всероссийским юношеским симфоническим оркестром.

На юбилейном концерте «Солисты Москвы» исполнили в Екатеринбурге большую программу, в которой объединили три столетия мировой музыки – от «Маленькой ночной серенады» Моцарта до пьесы современного мексиканского автора Габриэлы Ортис, а также Шумана, Россини, Грига и многих других. Большинство произведений оркестр сыграл в Свердловской филармонии впервые.

– У нас широкий репертуар. Мы вообще «всеядные», – пояснил Юрий Башмет. – Это естественно для меня. Конечно, произведений классики много. Например, одновременно с Моцартом жил такой композитор – Франц Антон Хоффмайстер. У них схожий музыкальный язык, но об этом публика обычно не знает. А мне, как альтисту, приходилось исполнять такие вещи. И естественным образом это как-то перешло в ансамбль «Солисты Москвы».

Юрий Башмет. Фото: Павел Ворожцов

– Как формируется афиша для городов, и в частности для Екатеринбурга?

– У нас есть разные программы. Например, в один вечер – все шесть Бранденбургских концертов Баха, – рассказывает дирижер. – Есть современные программы. Недавно, например, нам пришел запрос – сыграйте такую суперсовременную программу. Это было в Новосибирске. Мы составили концерт, вызвали мою дочь – пианистку Ксению – специально сыграть с нами какие-то вещи. Была очень интересная реакция в зале. Когда люди слушают новую незнакомую музыку впервые – устают. Это большая умственная затрата. Но есть еще такая замечательная Свердловская филармония, где мы чувствуем особую ответственность перед публикой. Здесь знают уже и то, и другое. С одной стороны, мы везем музыку доходчивую, с другой стороны – почти все на сцене прозвучало впервые. Это и есть наш знак восхищения, уважения этой публике.

– Ну и Чайковский всегда у нас в репертуаре.

– Для Екатеринбурга мы выбрали «Арию Ленского» из оперы «Евгений Онегин» для скрипки с оркестром. С Чайковским сейчас вообще удивительные вещи происходят. Тем, кто запрещает музыку этого композитора, я бы хотел просто в глаза посмотреть. Этот человек сам вынес себе приговор. Как можно отказаться от Чайковского? Мы же не отказываемся от Баха, Бетховена, Моцарта и Шуберта. Зачем?

«На пресс-конференции мне подарили банку грибов»

Юрий Башмет в день концерта много говорил о Екатеринбурге, о связи с городом, о дружбе, которая тянется долго и с годами, кажется, стала еще крепче.

– Что нас связывает с городом еще, кроме многих концертов? – рассуждает Юрий Башмет. – Здесь для меня есть очень много вещей, помимо аплодисментов, акустики и приема. Моменты, которые засели у меня в памяти. Например, премьера в Советском Союзе прекрасного альтового концерта Шнитке в 1987 году. Да и вообще, я увидел здесь много нового. Сейчас, например, все говорят про онлайн-концерты, трансляции. В том числе и в Московской филармонии. Но впервые увидел я это здесь, на Урале, еще лет за пять до Московской филармонии. Мне Саша (Колотурский – директор Свердловской филармонии. – Прим. «ОГ») как-то сказал: «Будешь в конце кланяться, помаши рукой наверх в камеру». Потом, спустя какое-то время, в свой очередной приезд, на пресс-конференции вышли две женщины. Оказывается, они тогда, в Таборах, по-моему, в библиотеке вдевятером слушали этот концерт, и это я им рукой махнул. Они мне прямо на этой пресс-конференции подарили банку грибов, огурцов, капусты (смеется). Такая прелесть! И я это все помню.

Юрий Башмет. Фото: Павел Ворожцов

Вспомнил Юрий Башмет и о проекте нового зала Свердловской государственной академической филармонии, который пока стоит на паузе из-за международной обстановки.

– Надеюсь, что мечта Александра Колотурского сбудется – и будет построен новый зал. Интерес жителей города и области большой, и элементарно требуется в три раза больше мест, чем есть сейчас.

Павел КРЕКОВ, заместитель губернатора Свердловской области: – Юрий Абрамович применительно к Екатеринбургу и Свердловской филармонии, что называется, наш человек. Я слышал Юрия Башмета и «Солистов Москвы» в разных залах, но мне кажется, что в Екатеринбурге он звучит лучше. Надеюсь, коллектив приедет в наш город еще много раз.

Московский камерный ансамбль «Солисты Москвы» дебютировал 19 мая 1992 года в Большом зале Московской консерватории и 21 мая – в парижском зале «Плейель». В состав ансамбля вошли выпускники и аспиранты Московской консерватории. За три десятилетия музыканты сыграли более 2500 концертов на всех континентах, несколько раз проехали с огромными турами по России и представили публике свыше 350 шедевров мировой классики. С коллективом выступали Святослав Рихтер, Максим Венгеров, Вадим Репин, Шломо Минц, Барбара Хендрикс, Джеймс Голуэй, Джесси Норман и другие прославленные солисты. Совместно с Мстиславом Ростроповичем и Гидоном Кремером «Солисты» записали мировую премьеру «Концерта на троих» Шнитке. В 2008 году ансамбль получил премию «Грэмми» за запись музыки Стравинского и Прокофьева. Художественный руководитель, дирижер и солист ансамбля – альтист, педагог, народный артист СССР Юрий Башмет.