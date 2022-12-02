Певица из Башкирии спела о Екатеринбурге

Певица из Уфы Зилия Бахтиева исполнила песню "Город на Исети" на башкирском языке. Вчера она представила композицию жителям Екатеринбурга.
Авторами оригинальной композиции являются журналист "Областной газеты" Ольга Белоусова и звукорежиссер, музыкант Виктор Солдатов. Песня переведена на восемь языков, на башкирский язык композицию перевел поэт, член Союза писателей Республики Башкортостан Мунир Иксанов.
Идею проекта поддержали Башкирский историко-культурный центр в Свердловской области и Республиканский центр народного творчества Башкортостана. Исполнительницей песни стала Зилия Бахтиева, которая поет на семи языках мира, но жителям республики особенно полюбились башкирские народные песни в ее исполнении.
На этой неделе артистка лично приехала в Екатеринбург, чтобы представить композицию. Презентация состоялась в Музее истории и археологии Урала на форуме "На одной земле, под одним небом", приуроченном к празднованию дней башкирской культуры в Свердловской области. Мероприятие собрало представителей общественных организаций и национально-культурных объединений из двух регионов.
"Мне очень понравилась идея перевести одну и ту же песню о городе на несколько языков, — отметила Зилия Бахтиева. — На каждом языке она звучит по-своему и, я уверена, желающих послушать песню на своем родном языке будет много. Сама песня интересная и динамичная. Надеюсь, что она будет радовать слушателей не только из Екатеринбурга, но и из других регионов".
Как отмечает руководитель историко-культурного центра Светлана Кульмурзина, языки народов Урала нуждаются в популяризации, чтобы носители применяли их как можно чаще наряду с русским языком, и такие проекты помогают это сделать. Кроме того, по ее словам, совместная работа над башкирской версией песни позволит укрепить культурное сотрудничество между Свердловской областью и Республикой Башкортостан и по-новому взглянуть на образ Екатеринбурга, который в следующем году отметит 300-летний юбилей.