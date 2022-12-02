Певица из Башкирии спела о Екатеринбурге

Зилия Бахтиева (на снимке — слева) специально приехала из Уфы в Екатеринбург, чтобы презентовать башкирскую версию песни. Фото: из архива Башкирского историко-культурного центра Свердловской области

Певица из Уфы Зилия Бахтиева исполнила песню "Город на Исети" на башкирском языке. Вчера она представила композицию жителям Екатеринбурга.

Авторами оригинальной композиции являются журналист "Областной газеты" Ольга Белоусова и звукорежиссер, музыкант Виктор Солдатов. Песня переведена на восемь языков, на башкирский язык композицию перевел поэт, член Союза писателей Республики Башкортостан Мунир Иксанов.

Идею проекта поддержали Башкирский историко-культурный центр в Свердловской области и Республиканский центр народного творчества Башкортостана. Исполнительницей песни стала Зилия Бахтиева, которая поет на семи языках мира, но жителям республики особенно полюбились башкирские народные песни в ее исполнении.

На этой неделе артистка лично приехала в Екатеринбург, чтобы представить композицию. Презентация состоялась в Музее истории и археологии Урала на форуме "На одной земле, под одним небом", приуроченном к празднованию дней башкирской культуры в Свердловской области. Мероприятие собрало представителей общественных организаций и национально-культурных объединений из двух регионов.

"Мне очень понравилась идея перевести одну и ту же песню о городе на несколько языков, — отметила Зилия Бахтиева. — На каждом языке она звучит по-своему и, я уверена, желающих послушать песню на своем родном языке будет много. Сама песня интересная и динамичная. Надеюсь, что она будет радовать слушателей не только из Екатеринбурга, но и из других регионов".

Фото: Из архива Башкирского историко-культурного центра Свердловской области

Как отмечает руководитель историко-культурного центра Светлана Кульмурзина, языки народов Урала нуждаются в популяризации, чтобы носители применяли их как можно чаще наряду с русским языком, и такие проекты помогают это сделать. Кроме того, по ее словам, совместная работа над башкирской версией песни позволит укрепить культурное сотрудничество между Свердловской областью и Республикой Башкортостан и по-новому взглянуть на образ Екатеринбурга, который в следующем году отметит 300-летний юбилей.