С музыкальных небес на землю. И обратно

Фото: Полина Зиновьева

В Свердловской филармонии все готово к Новому году, а именно – к программе под названием «КлассикХитКоктейль». Для этого проекта Большой зал филармонии трансформировался: привычные сиденья заменили 52 столика, а с потолка были спущены уникальные хрустальные люстры.

Традиция проводить подобные концерты зародилась в Свердловской филармонии еще в 1998 году. И на протяжении всего времени проект бьет рекорды по скорости продаж билетов. В нынешнем году «КлассикХитКоктейль» замешают из композиций Уитни Хьюстон, Тины Тёрнер, Леди Гаги и Ларисы Долиной. Первый концерт состоится уже в пятницу, 23 декабря – это будут платиновые хиты 1980-х и 90-х годов. Откроет праздничный марафон Уральский академический филармонический оркестр под управлением дирижера Алексея Доркина. Всего в рамках проекта слушателям представят 17 программ.

– «Классик-хит-коктейль» – это три необычных составляющих, органично дополняющих друг друга: популярная музыка, непривычное творческое амплуа музыкантов и необычный концертный формат для самих слушателей, когда они могут сидеть за столиками и наслаждаться вечером в непринужденной обстановке. В новогоднее время наши «Классик-хит-коктейли» позволяют каждому гостю почувствовать себя воодушевленно, – поясняет директор Свердловской филармонии Александр Колотурский.

Александр Колотурский лично меняет несколько лампочек. Фото: Полина Зиновьева

Что касается люстр, то их, конечно же, поднимут обратно, как только подготовят к праздничной программе. Люстры, кстати, изготовлены в Чехии из богемского стекла. Всего в Большом зале филармонии находится восемь люстр – каждая весит 156 килограмм, внутри каждой скрыто 54 лампы. Любопытный факт – процесс перемещения люстр не автоматизирован. Спускают их один раз в год, процедура больше гигиеническая, в этот момент их очищают от пыли, проверяют на сохранность, меняют лампочки. Но те, кому удалось увидеть, как люстры спускают вниз, согласятся, что это завораживающий момент, под стать новогодней атмосфере.

– Люстры закреплены на прочных авиационных тросах и опускаются с потолка в деликатном ручном режиме с помощью специальных лебедок. Важно следить за чистотой конструкций, потому что наши слушатели, помимо красоты архитектуры нашего зала, обращают внимание и на люстры. На новогодних концертах будет задействовано дополнительное световое оборудование для подсветки зала: при попадании луча прожектора на люстру каждая хрустальная деталь начинает сверкать и завораживать своей красотой, что создаст ощущение сказки, – отметил первый заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов.

Рустем Хасанов. Фото: Полина Зиновьева

Помимо преображенного зала журналистам представили фрагмент репетиции Уральского академического филармонического оркестра, который совсем недавно стал победителем первой Большой оркестровой премии «440 герц». Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева