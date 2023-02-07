Музыка вживую и… в цифре

Когда по окончании концерта в отдаленных территориях области раздаются аплодисменты в адрес солиста или оркестра, часть их по праву принадлежит специалистам, обеспечившим online-трансляцию. Фото: Предоставлено Свердловской филармонией

Систему виртуальных концертных залов Свердловской филармонии, а также качество трансляций высоко оценил руководитель отдела медиапроектов Московской филармонии, продюсер прямых трансляций из Концертных залов им. П.И. Чайковского и им. С. В. Рахманинова, член жюри Большой оркестровой премии «440 герц» Алексей КОРОЛЁВ: ведущий российский специалист в области медиавещания специально прилетал в Екатеринбург, чтобы ознакомиться с работой виртуальных концертных залов в регионе.

Все трансляции бесплатны для слушателей

- Есть общепризнанные лидеры в области медиавещания концертных программ – это Московская и Петербургская филармонии, Мариинский театр. В этот ряд я бы поставил и Свердловскую филармонию. Я не видел трансляции такого уровня в других регионах, – отметил Алексей Королёв и как специалист подчеркнул: – Качество трансляций Свердловской филармонии заслуживает высоких оценок: есть понимание работы с кадром, виден профессиональный уровень, умение режиссера работать с операторами, слаженность взаимодействия всей команды. Понятно, что есть своя система, и она частично схожа с западной, но тем не менее принципы работы свои – и это правильно…

До этого представитель Московской филармонии Алексей Королёв (он также является директором творческой телевизионной группы проектов «Золотая Маска online» и «Золотая Маска в кино») изучил систему работы виртуальных площадок Свердловской области, встретился со съемочной группой филармонии, ознакомился с техническо-производственным комплексом ВКЗ, смог лично наблюдать процесс организации вещания концертной программы из Большого зала в населенные пункты области.

Напомним: виртуальные концертные залы обеспечивают online-трансляции наиболее значимых событий концертного сезона филармонии, а это – более 30 концертов в год. Все трансляции бесплатны и доступны любому слушателю, который зашел во время такого концерта на сайт филармонии. Первые виртуальные площадки Свердловской филармонии появились в 2009 году. За последние 10 лет в рамках Национального проекта «Культура» число виртуальных залов и транслируемых концертов возросло более чем в десять раз. Сейчас на базе Свердловской филармонии работает 110 виртуальных концертных залов, 6 из них – за пределами региона.

Осенью 2022 года филармония открыла 13-й виртуальный концертный сезон. Вопреки традиционным не самым позитивным ожиданиям от порядкового номера, именуемого в народе «чертова дюжина», именно этот 13-й сезон скорее всего пройдет со многими «плюсами». Даже – в буквальном смысле слова. Например, в начале сезона к действующим виртуальным залам уже добавились четыре новые территории: впервые филармонический концерт смотрели жители в поселках Атиг и Пудлинговый, деревне Баранникова, селе Обуховское. Слушатели этих площадок написали в филармонию, что «одно только присутствие на сцене небольшого села или города всего состава симфонического оркестра вызывает восхищение».

Рахманинов и уральская глубинка

Нынешний сезон в Свердловской филармонии особенный – Рахманиновский. Еще памятно, как по осени на крыше филармонии гордо взвился «рахманиновский» флаг, символизируя открытие сезона, посвященного 150-летию со дня рождения великого русского композитора. В виртуальных концертных залах региона публика online-трансляции концерта-открытия приветствовала музыкантов овациями «на местах». Какие-то «рахманиновские встречи» уже состоялись. Впереди в рамках рахманиновского сезона для онлайн-публики пройдут виртуальные встречи с прославленным российским скрипачом Сергеем Крыловым и уважаемым «музыкальным детективом» АртёмомВаргафтиком, известными российскими актерами – участниками литературно-музыкальных проектов Екатериной Гусевой и Евгением Князевым. Да-да, всё это увидят и в уральской глубинке. Впрочем, благодаря online-трансляциям, сделавшим доступным большое искусство в Большом зале Свердловской филармонии для многих отдаленных территорий, уже язык не поворачивается говорить о «глубинке». Виртуальная система позволяет смотреть и слушать лучшие концерты не только в записи, но и в режиме реального времени.

Чтобы это стало возможным, виртуальные концертные залы филармонии оборудованы аппаратурой, которая создает эффект присутствия на концерте. Над трансляцией работает большая команда медиаслужбы – звукорежиссер, режиссер, скорридер (редактор, читающий партитуру), видеоинженер за пультом, оператор на сцене и ассистент режиссера. За основу подачи контента взят принцип работы по партитуре, принятый во всем мире – режиссер понимает, какой артист и музыкальный инструмент должен появиться в кадре в нужный момент.

- Московская филармония работает на федеральном уровне: мы проводим вещание в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал», – провел параллель Алексей Королёв. – Но очень важно, чтобы на самом высоком уровне была организована работа по части вещания и в регионах. В Свердловской филармонии – уникальная система виртуальных залов. Её модель должна быть использована в других территориях страны, развивающих систему ВКЗ.

Виртуальный зал – в каждом муниципалитете?

Мнение ведущего российского специалиста в области медиавещания Алексея Королёва совпало по факту признания с оценкой на федеральном уровне: в 2022-м впервые был проведен Всероссийский конкурс лучших практик виртуальных концертных залов (организатор – Союз концертных организаций России), который позволил филармониям страны обменяться творческими достижениями, изучить возможности по расширению аудитории. Свердловская филармония стала лауреатом этого конкурса.

Рекомендация использовать «свердловскую модель и в других регионах страны» – хороший совет… другим. Сама же Свердловская филармония не сбавляет темпы приращения концертного виртуала. А стало быть – творческого потенциала. К 2024 году в рамках Национального проекта «Культура» планируется открыть виртуальные площадки в каждом муниципалитете Свердловской области.

Идею виртуального концертного зала Свердловская филармония начала разрабатывать в 2005 году. Было желание дать возможность слушателям отдаленных территорий (в режиме реального времени, с помощью современной аппаратуры) присутствовать на концертах звезд российской и мировой музыки наравне с жителями областного центра.

21 сентября 2009 года состоялась первая online-трансляция.

29 ноября 2014 года состоялось открытие Всероссийского виртуального концертного зала: к проекту уральцев присоединились 15 областных центров России. Около 30 филармонических залов со всей страны связались друг с другом в режиме телемоста.

К концу 2019 года в Свердловской области проект охватил 90 территорий (49 филармонических собраний, 41 – мини-зал).

Филармонические собрания, поначалу объединившие слушателей вокруг online-трансляций из филармонии, сегодня стали для многих местом общения, дружеских встреч, переросли в нечто большее, чем посещение концерта.

Согласно Нацпроекту «Культура», к 2024 году в России (по примеру сети Свердловской филармонии) должны появиться более 500 виртуальных концертных залов.