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Культура / Музыка
3 марта 2023, 14:48

Ural Music Night удостоена высшего статуса "Национальное событие года"

Ural Music Night

Ural Music Night победила в конкурсе "ТОП-50 лучших событий года". Фото: Павел Ворожцов

Фестиваль Ural Music Night победил на конкурсе "ТОП-50 лучших событий года". "Уральская ночь музыки" удостоена высшего статуса "Национальное событие года", сообщает telegram-канал Центра развития туризма Свердловской области.

В этом году на конкурсный отбор "ТОП-50 лучших событий года" было подано 1000 заявок из 70 регионов России. Жюри отобрало 50 лучших событий года, а также отдельной строкой выделило пятерку мероприятий, присвоив им высший статус. Помимо "Уральской ночи музыки" его получили:

  • Концерт "Классика на Дворцовой" (г. Санкт-Петербург);
  • Международный ежегодный "Платоновский фестиваль искусств" (г. Воронеж);
  • Всероссийский литературно-фольклорный праздник "Шолоховская весна" (Ростовская область);
  • Национальный праздник народов ханты и манси "День оленевода" (ХМАО-Югра).

Напомним, в этом году Ural Music Night получит около 38 миллионов рублей из федерального бюджета в качестве софинансирования.

Областная газета Свердловской области

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