Фестиваль Свердловской филармонии "Безумные дни" стал лауреатом премии "Серебряный лучник"

Фестиваль Свердловской филармонии стал первым уральским проектом, получившим премию "Серебряный лучник". Фото: департамент информполитики Свердловской области

Фестиваль классической музыки "Безумные дни в Екатеринбурге" стал лауреатом в номинации "Лучший региональный проект" XXVI Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный лучник". Он проводится при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и ежегодно объединяет сотни исполнителей самого высокого уровня.

Фестиваль Свердловской государственной академической филармонии стал первым уральским проектом, который получил престижную федеральную награду.

По заявлению министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной, "Безумные дни" несут важную просветительскую миссию, открывают слушателям красоту классической музыки.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

"Яркая, виртуозная, изобретательная PR-кампания, разработанная и реализованная командой проекта, стопроцентно сработала на достижение этой цели. Искренне поздравляем с этой высокой и, без сомнения, заслуженной наградой", — сказала Светлана Учайкина.

Во время фестиваля на главных концертных площадках города публика встречается с лучшими образцами классического музыкального искусства. Так, в 2022 году артисты дали 100 концертов и собрали более 36 тысяч слушателей. В этом году "Безумные дни" пройдут в Екатеринбурге с 30 июня по 2 июля, уже в апреле Свердловская филармония объявит старт продаж билетов на концерты фестиваля, сообщает департамент информполитики региона.

Ранее "Областная газета" рассказывала, что "Уральская ночь музыки" была удостоена высшего статуса "Национальное событие года".