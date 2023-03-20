И в Каслинском павильоне, и в Эрмитаже: в Екатеринбурге необычно презентовали фестиваль «Рахманинов. Зримая музыка»

Симфонический хор Свердловской филармонии выступает в центре "Эрмитаж-Урал". На заднем плане - картина "Закат" Константина Юона. Фото: Павел Ворожцов

Свердловская филармония приближается к центральному событию Рахманиновского сезона. С 28 марта по 1 апреля состоится фестиваль «Рахманинов. Зримая музыка», посвященный 150-летию со дня рождения композитора. Помимо музыкальной программы, на концертах с помощью видеопроекции покажут работы живописцев – современников Сергея РАХМАНИНОВА.

Естественно, произведения великого музыканта в Свердловской филармонии звучат на протяжении всего сезона. Однако этого нашей искушенной публике, как и самой филармонии, уже недостаточно. Поэтому к юбилею композитора (он отмечается 1 апреля) был задуман необычный фестиваль, в котором будет сочетаться и звук, и цвет.

Что касается звука, то акцент сделан на хоровом и вокально-симфоническом наследии Сергея Рахманинова.

– Мы решили пойти по эксклюзивному пути, собрав воедино, в одну программу, все, что написано Сергеем Рахманиновым для хора, – рассказал первый замдиректора филармонии Рустем Хасанов. – Мы услышим хор во всем многообразии – а капелла, в сопровождении рояля, оркестра. Это будут хоры духовные и светские – от «Всенощного бдения» и «Литургии святого Иоанна Златоуста», которые откроют фестиваль, до кантаты с оркестром «Колокола» на тексты Эдгара По и оперы «Алеко».

Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге выступят Симфонический хор Свердловской филармонии, Камерный хор Московской консерватории, Уральский филармонический и Уральский молодежный симфонический оркестры, профессиональные и учебные хоры региона. Солировать будут артисты Мариинского театра Санкт-Петербурга. Место за дирижерским пультом займут признанные интерпретаторы рахманиновской музыки Дмитрий Лисс, Андрей Петренко, Александр Соловьёв. Кстати, Камерный хор Московской консерватории под управлением Александра Соловьёва также выступит и за пределами стен Свердловской филармонии – в Асбесте, с программой «Приношение Рахманинову».

Теперь о цвете. Партнером оригинального проекта выступил Екатеринбургский музей ИЗО, картины из собрания которого и предоставлены для видеопроекций. Это работы Шишкина, Денисова-Уральского, Саврасова, Нестерова, Петровичева и других художников. Как именно это будет выглядеть, узнают только гости фестиваля, а прессе посчастливилось дважды видеть и слышать презентацию проекта. Первый раз – в ноябре 2022-го – Симфонический хор филармонии спел под сводами Каслинского зала ЕМИИ. А второй раз – вчера, музыканты выступали в еще более необычной для себя расстановке – на ступенях эскалатора центра «Эрмитаж-Урал», тем самым олицетворяя стремление к новым духовным вершинам. Дирижер и вовсе поднялся на высоту более двух метров на специальном подъемнике.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Подробнее о фестивале «Рахманинов. Зримая музыка» – в нашем материале.